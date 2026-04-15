Pardubice zdolaly v sedmém semifinále Spartu 1:0 a budou hrát o titul s Třincem
15. 4. 2026 – 23:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Pardubic zdolali v rozhodujícím sedmém semifinále play off extraligy doma pražskou Spartu 1:0, vyhráli sérii 4:3 na zápasy a potřetí za sebou postoupili do finále.
V boji o první titul od roku 2012 se utkají od soboty s Třincem. Ve 14. minutě dnes rozhodl o výhře vítěze základní části Jan Mandát. Brankář Roman Will udržel podruhé v letošním play off čisté konto.
Po základní části sedmá Sparta po zisku bronzových medailí v minulých dvou sezonách obsadila čtvrté místo. Na bronz dosáhly Karlovy Vary jako lépe umístěný vyřazený semifinalista.
Dynamo nastoupilo bez obránce Petera Čerešňáka a poprvé od prvního dílu série se vrátil do sestavy bek Daniel Gazda. Kouč Filip Pešán také zamíchal prvními třemi útoky.
"My jsme potřebovali malinko rozjet hlavy i nohy, protože jsme neměli úplně ideální pohyb v pražských zápasech. Tady jsme vlastně na to reagovali podobně, že jsme to změnili. Mělo to okamžitý efekt, takže po posledním zápase, který jsme nezvládli, jsme seděli do noci a přemýšleli, že asi tuhletu změnu uděláme," řekl na tiskové konferenci Pešán.
Už po 24 sekundách mohla Sparta otevřít skóre a po Špačkově střele od modré čáry pomohla Willovi pravá tyč. Na druhé straně otestoval Kováře pardubický kapitán Sedlák. Velké šance ale dlouho chyběly. V polovině úvodní části po rychlém protiútoku domácí Mandát z levého kruhu zamířil vedle protější tyče.
V čase 13:10 se Dynamo dočkalo vedení. Krejčík ztratil puk před vlastním brankou a po Laukově přihrávce otevřel skóre střelou k levé tyči Mandát, který předtím sparťanského beka forčekingem rozhodil. "Kuba Krejčík nás protáhl celým play off. Měl ho fantastické. Když jsme měli zraněného Špágra (Michaela Špačka), neměli jsme na přesilovky playmakera, tak to odtáhl celé on. Vlastně nebýt Kuby, tak jsme možná nepřelezli do druhého kola. To je prostě sport," řekl kouč Sparty Jaroslav Nedvěd.
"Někdy se takový zádrhel stane. Samozřejmě je to nepříjemné, ale prostě to takhle bylo a víc už se k tomu asi jako nemůžeme vracet. Někdy se něco povede a jemu se dařilo 18 zápasů doteď. Dnes hrál taky dobře a tady prostě se mu nepovedla jedna rozehrávka. Určitě to nesnižuje jeho výkon," doplnil Nedvěd.
Potom zahrozil domácí kapitán Sedlák. V závěru první části měl další možnost Východočechů po Irvingově ztrátě Kondelík, ale z pozice mezi kruhy minul branku.
Sparta se v druhé části tlačila za vyrovnáním, ale Willa nepřekonali Chlapík ani z úhlu Horák. Ve 25. minutě se mohl dostat do úniku Hyka, jenže ztratil stabilitu i rychlost a jeho střelu pardubický gólman bez problémů kryl. Domácí zahrozili Kondelíkovou tečí Tourignyho střely, která však minula branku. Potom si Kovář poradil s Kelemenovým pokusem.
V 31. minutě se sice střelou od modré čáry trefil do pravého horního rohu Kovářovy branky Košťálek, ale po trenérské výzvě Sparty hlavní sudí Jeřábek s Ondráčkem gól neuznali kvůli předchozí Červenkově hře vysokou holí. V závěru druhé části se dostala Sparta do přečíslení, ale Shoreovu přihrávku na Pavla Kousala stihl zachytit vleže Tourigny. Dynamo nabídlo po špatném střídání Spartě první přesilovku zápasu.
Po pauze navíc Dvořák vystřelil puk mimo hřiště a Spartě se naskytla na 20 sekund výhoda pěti proti třem. Už v klasické přesilovce trefil Irving z pravého kruhu protější tyč. Při plném počtu hráčů na ledě nepřekonal Willa ani Kryštof Hrabík. Kovář zlikvidoval Kelemenovu šanci po Červenkově přihrávce.
V 50. minutě trefil opět Kelemen z pravého kruhu bližší tyč. Vzápětí pomohla konstrukce branky i domácím, když se tam po Chlapíkově přihrávce odrazil puk od Krejčíkovy brusle. Pojistit náskok Dynama mohli Košťálek a Červenka. Na poslední dvě a půl minuty sáhla Sparta k power play, ale pardubický tým těsný náskok udržel.
"Jsme rádi, že jsme postoupili. Každý hodně prožívá sedmý zápas, ale kdybychom nevyhráli předchozí tři, tak žádný sedmý ani není. Potřebujete čtyři vítězství v sérii, tak to beru," konstatoval pardubický kapitán Lukáš Sedlák.
"Třinec samozřejmě známe, hráli jsme s ním v play off několikrát. Některé věci se změnily, ale musíme se soustředit hlavně na nás. Připravíme se a ukážeme si videa. Musíme hrát náš hokej," dodal Sedlák.