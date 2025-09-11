Pardubice daly Hradci pět gólů už v první třetině a ovládly východočeské derby
11. 9. 2025 – 8:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Pardubic zahájili nový ročník extraligy jasnou výhrou, když v utkání 1.kola porazili Hradec Králové 7:1.
Domácí ve východočeském derby před vyprodaným hledištěm (10.194 diváků) vedli už po 46 sekundách 2:0 a první třetinu vyhráli 5:0. Čtyři asistence si připsal kapitán Lukáš Sedlák, dvakrát se střelecky prosadil Jan Mandát, bek Daniel Gazda přidal ke gólu dvě asistence.
V pardubické sestavě se objevily nové posily kromě Sobotky, stále však chyběli útočníci Červenka nebo Kelemen. Hned po 18 sekundách byl za sekání vyloučen královéhradecký Dlapa, Pardubičtí rozehráli přesilovku a tu bleskově využil obránce Košťálek. Na něj navázal Smejkal a ve 46. sekundě už byl stav 2:0 pro Dynamo.
Domácí tým byl i potom aktivnější a vybojoval si další přesilovky. V 10. minutě hrály Pardubice dokonce v pěti proti třem, hosty dvakrát zachránila tyčka, ale vzápětí už přesnou střelou z kruhu zvýšil Gazda. V pokračující přesilovce se trefil třetí zadák Dynama - tentokrát pálil přesně Čerešňák.
Hostující kouč Martinec si vzal oddechový čas a na střídačce promlouval ke svým svěřencům. Jenže pardubický tlak pokračoval, ve 14. minutě zvýšil Mandát už na 5:0 a následovalo střídání brankářů na straně Mountfieldu. Místo Škorvánka se do hry dostal Novotný. Ten držel čisté konto až do 28. minuty, kdy ho překonal Lauko a vstřelil svůj první gól za Pardubice.
Královéhradecký tým se poprvé prosadil v polovině utkání, kdy se zblízka prosadil Nenonen. Hosté pak měli k dispozici početní výhodu, ale během ní naopak inkasovali. V oslabení se prosadilo pardubické duo Sedlák a zakončující Mandát.
Ve třetí třetině hosté nevyužili přesilovku, v dalších velkých pardubických šancích se objevili Lauko nebo Vondráček. Pardubice dál kontrolovaly - a to i v oslabení - svůj náskok, který vydržel až do konce utkání.