Parazit způsobující prudké průjmy se šíří USA. Zjistěte, které potraviny jsou nejrizikovější
14. 7. 2026 – 10:50 | Zpravodajství | Boris Staněk
Americké zdravotnické úřady řeší rozsáhlé ohnisko střevní infekce způsobené mikroskopickým parazitem Cyclospora cayetanensis. Případy byly zaznamenány už ve více než 30 státech a počet nemocných dál roste. Odborníci zatím stále pátrají po přesném zdroji nákazy, společným jmenovatelem jsou ale čerstvé potraviny, které mnoho lidí považuje za symbol zdravého jídelníčku.
Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bylo od začátku května potvrzeno nejméně 843 případů, z nichž 86 skončilo hospitalizací. Úřady současně upozorňují, že skutečný počet nakažených může být výrazně vyšší, protože řada lidí nevyhledá lékaře nebo nepodstoupí laboratorní testy. Vyšetřování navíc pokračuje u dalších více než 1 500 podezřelých případů.
Příznaky se objeví až po několika dnech
Cyklosporóza je parazitární onemocnění tenkého střeva. Nejčastějším příznakem jsou vodnaté průjmy, které mohou být velmi intenzivní a přetrvávat i několik týdnů. Přidat se mohou bolesti břicha, nevolnost, nadýmání, únava, nechutenství nebo zvýšená teplota.
Zákeřné je, že první obtíže se obvykle objeví až zhruba týden po nakažení, někdy dokonce až po dvou týdnech. To výrazně komplikuje hledání společného zdroje infekce.
Na vině bývá čerstvá zelenina i bylinky
Parazit se šíří potravinami nebo vodou kontaminovanými lidskými fekáliemi. V minulosti byly podobné epidemie spojeny především s:
- listovými saláty,
- koriandrem,
- bazalkou,
- zelenou cibulkou,
- malinami,
- hráškem mangetout a další čerstvou zeleninou.
Vyšetřovatelé zatím neurčili konkrétního pěstitele ani dodavatele a nebylo vydáno žádné oficiální stažení výrobků z trhu. Některé restaurační řetězce ale preventivně upravily nabídku nebo dočasně vyřadily některé čerstvé suroviny.
Mytí pomůže, stoprocentní ochranu ale nezaručí
Odborníci doporučují veškerou zeleninu a ovoce důkladně omývat pod tekoucí vodou a při přípravě jídla dbát na hygienu rukou i kuchyňských pomůcek. Samotné opláchnutí však nemusí parazita zcela odstranit.
Nejspolehlivější ochranou je podle odborníků tepelná úprava potravin, která parazita ničí. Pokud průjem trvá několik dní, přidá se horečka nebo známky dehydratace, je vhodné vyhledat lékaře. Cyklosporózu lze léčit antibiotiky, zejména u těžších případů nebo u lidí s oslabenou imunitou