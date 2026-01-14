Paraglidista spadl z 150 metrů, na místě dopadu se lidé podivili
14. 1. 2026 – 15:25 | Zpravodajství | Alex Vávra
Pád z výšky zhruba 150 metrů do oceánu obvykle znamená jistou tragédii. U floridského pobřeží se ale odehrál výjimečný případ, kdy motorový paraglidista přežil dramatický pád díky rychlé reakci záchranářů, pomoci náhodného svědka a nečekané souhře šťastných okolností.
Pád z výšky zhruba 150 metrů do otevřeného oceánu obvykle neponechává mnoho prostoru pro zázraky. Přesto se právě takový odehrál u floridského pobřeží, kde se motorový paraglidista po dramatickém selhání techniky zřítil přímo do moře – a přežil. Událost, která na první pohled působila jako nevyhnutelná tragédie, se díky kombinaci štěstí, rychlé reakce záchranářů a pomoci náhodných svědků proměnila v mimořádně silný příběh o tom, jak tenká je hranice mezi běžným dnem a bojem o život.
Dvaapadesátiletý Brian Wenglarz z Pompano Beach odstartoval v pátek 9. ledna z Ocean Cay Parku ve městě Jupiter a vydal se na let podél pobřeží směrem na jih. Počasí působilo na první pohled ideálně, obloha byla jasná a viditelnost výborná. Právě podobné podmínky ale mohou být zrádné. Nad pobřežím se vyskytovaly nárazové poryvy větru, které nejsou ze země vždy snadno čitelné. Jeden z nich se stal rozhodujícím momentem celého incidentu.
Během letu se náhle přerušil zvuk vrtule a motorový paraglider začal ztrácet stabilitu. Následovalo částečné zhroucení padákového křídla, které se začalo nekontrolovaně pohybovat ze strany na stranu. Stroj se dostal do spirály a během několika vteřin se změnil v nekontrolovaný pád. Přihlížející na pláži sledovali scénu, která připomínala zpomalený filmový záběr, jenže s děsivě reálným koncem.
Na záznamech pořízených mobilními telefony je vidět, jak se paraglider řítí k hladině, zatímco pilot už nemá možnost situaci zvrátit. Po nárazu do oceánu zůstalo na hladině jen poškozené křídlo, zatímco samotný muž zmizel pod vodou. Okamžik ticha vystřídala panika, křik a naléhavé volání o pomoc.
Závod s časem u pobřeží Floridy
Rozhodující roli sehrála skutečnost, že k nehodě došlo v oblasti se stálým dohledem plavčíků. Jednou z nich byla i Sara Williamsonová z Palm Beach County Ocean Rescue, která celou situaci sledovala od prvních vteřin. Motorové paraglidery se v této části floridského pobřeží objevují jen výjimečně, a právě proto jí Wenglarzův let okamžitě přitáhl pozornost. Když viděla náhlou změnu směru a spirálovitý pád, bylo jí jasné, že jde o vážný problém.
Jakmile muž dopadl do vody přibližně 70 metrů od břehu, Williamsonová bez váhání vyrazila k zásahu a vysílačkou přivolala kolegu Johna Wendela. Oba popadli záchranné vybavení a zamířili k místu nehody. Situaci výrazně ovlivnila i přítomnost šnorchlisty, který se v oblasti náhodou pohyboval. Ten měl potápěčskou masku a dokázal se rychle ponořit pod hladinu.
Právě tento detail se ukázal jako klíčový. Muž byl po pádu částečně zamotaný do výstroje a hrozilo, že se pod vodou nedokáže uvolnit. Šnorchlista se dostal pod hladinu, pomohl uvolnit popruhy a záchranáři mezitím zajistili paraglidistu nad vodou. Společnými silami se jim podařilo muže stabilizovat a dopravit zpět ke břehu dřív, než by došlo k fatálním následkům.
Štěstí, které nebývá pravidlem
Výsledek záchranné akce byl až překvapivě pozitivní. Brian Wenglarz utrpěl pouze drobné řezné rány a odřeniny. Podle záchranářů sehrála zásadní roli helma, kterou měl během letu nasazenou, ale také fakt, že zůstal při vědomí a dokázal spolupracovat. Na břehu byl sice v šoku a pod vlivem silného adrenalinu, jeho zdravotní stav byl však vzhledem k okolnostem mimořádně dobrý. Policisté po příjezdu zdokumentovali zbytky poškozeného padáku a vybavení rozeseté na pláži, zatímco samotný paraglidista si stěžoval prakticky jen na ztrátu mobilního telefonu, který zůstal na dně oceánu.
Podobné nehody přitom často končí zcela jinak. V minulých letech došlo na Floridě i v dalších přímořských oblastech k několika incidentům, kdy parasailisté nebo paraglidisté nezvládli náhlou změnu počasí nebo podcenili sílu větru. Některé případy skončily těžkými zraněními, jiné bohužel smrtí. Odborníci dlouhodobě upozorňují, že motorový paragliding patří mezi rizikové sporty, u nichž je nutné počítat s rychle se měnícími podmínkami a omezenými možnostmi reakce v kritických situacích.
Příběh od Singer Islandu tak není jen dramatickou epizodou se šťastným koncem, ale i varováním. Ukazuje, jak zásadní roli hraje připravenost záchranářů, dostupnost pomoci a také obyčejná náhoda v podobě člověka, který je ve správný čas na správném místě. Zároveň připomíná, že při aktivitách nad vodou i ve vodě se vyplatí držet v dosahu plavčíků a bezpečnostních služeb.
Tentokrát se všechny okolnosti sešly příznivě. Pád z nebe, který mohl skončit tragédií, se změnil v příběh o štěstí, rychlé reakci a lidské solidaritě. A právě proto zůstává tento incident silnou připomínkou toho, že i v těch nejhorších chvílích může rozhodnout několik vteřin navíc.