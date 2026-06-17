Parádní nákup, nebo past? Lidl prodává moderní robotickou sekačku s obrovskou slevou
17. 6. 2026 – 8:00 | Magazín | BS
Renomovaný řetězec se vytasil s velmi zajímavou akcí, která zaručeně zrychlí tep každému majiteli zahrad. Opravdu je ale potřeba spěchat a honem nakupovat?
Robotická sekačka. Kdo ji nemá, zaručeně o ní někdy alespoň pomyslel. S největší pravděpodobností ve chvíli, kdy startoval motor benzínového monstra nebo se zamotával do kabelů elektrické sekačky a zasnil se, jak by bylo strašně fajn, kdyby za něj tuhle práci oddřel někdo jiný.
Jenže co naplat, pěkný trávník a hezky posekaná zahrada dělá obrovský rozdíl, na ohavnou džungli se nechce z okna ani silnice dívat nikdo a tráva se sama neposeká. Tak alou do práce.
Až na to, že ona se klidně sama posekat může. A automatické, robotické sekačky už dávno nejsou jen záležitost pro snoby a zbohatlíky, na trhu je k mání i zcela dostupný diskontní segment. Právě v něm vévodí Lidl, který momentálně nabízí vyšší řadu robotické sekačky Parkside v mohutné slevě.
Parkside Performance PPAMR 1250 A1 Smart & Free momentálně vyjde na 12 999 korun. Běžně stojí 17 tisíc, což se rovná velmi znatelné slevě o 4 tisíce korun.
Než se ale všichni rozběhneme do Lidlu, podívejme se, co za třináct tisíc vlastně dostaneme:
Konec mravenčí práce s drátem
Zatímco u běžných levných sekaček musíte před prvním spuštěním strávit víkend natloukáním stovek metrů obvodového drátu do země, model Smart & Free (jak už název napovídá) slibuje úlevu. Sekačka má totiž vlastní kamery.
V praxi by to mělo fungovat tak, že ji rozbalíte, posadíte na trávu a ona sama pozná, kde končí trávník, začíná dlažba, záhon nebo třeba bazén. K další orientaci používá i ultrazvukové senzory, kterými jak netopýr „osahává“ překážky, aby do nich nenarážela.
Výbava také nezní špatně: Sekačka má dešťový senzor, takže jakmile začne pršet, sama se odjede schovat. Bezkartáčový motor slibuje dlouhou životnost a sekačka zvládne i mírný svah. Dle prodejce umí vyjet stoupání v úhlu 19 ° (34 %), což stačí na mírné terénní vlny, ale s větším krpálem už by mohla mít problém.
Realita
Na papíře zní všechno velmi dobře, pohled na uživatelské recenze už ale nabádá k jisté opatrnosti. Lidé se celkem jednomyslně shodují, že systém funguje v praxi o dost hůř, než výrobce slibuje, a sekačka se proto hodí spíš na jednoduché, pravidelné zahrady bez nástrah. Složitější terén plný nerovností, kořenů, stínů a překážek je prý schopný ji naprosto zmást.
„Pokud máte zahradu obyčejný obdélník, tak doporučuji. Pokud ale máte zahradu členitou, se záhony trvalek, popř. uvnitř skalku, atd., tak moc nedoporučuji. Sekačka neustále bloudí, zasekává se, hlásí, že je vyvrácená atp. Já ji neustále lovím z keřů levandulí nebo zůstává stát na mírném svahu. Ještě se mi nepodařilo, aby jeden celý den sekala bez mého zásahu,“ stojí v jedné z recenzí po ověřeném nákupu.
„Rozhodně co bych chtěl zkritizovat, tak to, že možná právě proto, že nepoužívá obvodový drát, se chová u okraje zahrady dost zmatečně: Naráží do plotu, snaží se vecpat mezi strom a plot, kde není místo. A je velká škoda, že tato sekačka neumí jezdit řádcích,“ tvrdí další.
„Za ty peníze to vůbec nestojí. Nejhorší výrobek od jinak docela dobré značky. Nedokáže sama zaparkovat, když je málo světla, i když si svítí. Nedokáže se vyhnout překážkám dle popisu. (Jen některým). Nedokáže přejet cestu, jen to co je zelené. Jezdí random jako ta původní, do dock se vrací po virtuálním kabelu. Přešla jsem z prvního modelu s kabelem bez aplikace na toto a nejsem ochotná ji věnovat za ty prachy takovou péči, co potřebuje... neustále se zasekává i na rovině,“ potvrzuje třetí.
Jiná možnost
Senzory a orientační schopnosti sekačky s kamerou tedy evidentně nejsou úplně nejlepší a stroj by se hodil nejspíš vážně jen pro velmi jednoduché zahrady. Ostatním se paradoxně nabízí ještě levnější alternativa: Sekačka Parkside PAMRS 1000 A1, která sice momentálně není v akci, ale i tak stojí jen 9 999 korun.
Jedná se o starší a „méně moderní“ řešení, které vás nejdřív nechá strávit odpoledne tím, že budete muset všechno poctivě obehnat vodícím drátem, což je zejména u členitějších zahrad práce opravdu na pěst.
Jenže když ji jednou odvedete, už si můžete hodit nohy nahoru, protože, soudě dle daleko pozitivnějších recenzí, sekačka už pak odvádí svou práci výborně.
„Tahle sekačka? Ta předčila všechna moje očekávání. Instalace je náročná, člověk musí drátem obehnat celý pozemek, ale s tím se počítá. Ale potom si to člověk už jen užívá. Sekačka za celý den zvládla posekat extrémně členitou zahradu s desítkou překážek v podobě stromů, zatáček, keřů, hromad atd. Její zpracování je kvalitní. Nevyžaduje připojení k internetu ani k bluetooth,“ popisuje jeden ze zákazníků.
„Opravdu skvělý výrobek, jsme moc spokojeni. - trávník celý krásně posekaný (používáme maximální výšku 6cm) - dostatečná výdrž baterie - model se 4Ah - po 3 hodinách sekání má ještě přes 40 % kapacity - ohraničující drát snímá i pod 5cm betonovou dlažbou - lze ho tedy i po betonovém chodníku poslat na sekundární oblast (definovanou počtem metrů, které má po drátu ujet, než začne sekat),“ píše další.
Zdá se tedy, že tentokrát se pokrok moc nevydařil a majitelům zahrad udělá radost spíš starší model. Který mimochodem také zvládá o něco strmější svah než modernější bráška.
A vlastně proč si stěžovat, když na něm člověk ještě ušetří...