Pár kapek do vody a hraboši mohou zamířit jinam. Zahrádkáři si oblíbili jednoduchý trik
29. 6. 2026 – 17:00 | Magazín | Žaneta Kaczko
Hraboši patří mezi nejčastější škůdce zahrad a jejich přítomnosti si mnozí všimnou až ve chvíli, kdy začnou vadnout rostliny nebo mizet cibuloviny. Někteří zahrádkáři proto zkoušejí přírodní pachové odpuzovače, které mohou hlodavcům znepříjemnit pobyt v záhonech.
Hraboši patří mezi nejméně vítané návštěvníky zahrad. Dokážou během krátké doby poškodit záhony, ovocné stromy i okrasné rostliny a jejich podzemní chodbičky často odhalíme až ve chvíli, kdy začnou rostliny bez zjevné příčiny vadnout. Mnoho zahrádkářů proto hledá způsoby, jak se nezvaných hostů zbavit bez použití jedů. Jednou z metod, která se v posledních letech šíří mezi pěstiteli, jsou přírodní pachové odpuzovače.
Hraboši se při hledání potravy a orientaci ve svých podzemních systémech spoléhají především na čich. Proto mohou některé intenzivní vůně působit jako přirozený odpuzovač. Mezi nejčastěji doporučované patří silice z máty peprné, eukalyptu nebo ricinový olej, které jsou součástí řady komerčních přípravků určených k odpuzování hlodavců.
Stačí několik kapek do vody
Jedním z nejčastěji zmiňovaných domácích postupů je příprava jednoduchého roztoku s mátovým esenciálním olejem. Několik kapek se přidá do vody, případně s malým množstvím ekologického prostředku pro lepší přilnavost, a směs se následně aplikuje v okolí aktivních nor a chodbiček. Silné mentolové aroma má narušit orientaci hlodavců a učinit prostředí méně atraktivním.
Podobně fungují také přípravky na bázi ricinového oleje, které jsou v některých zemích běžně prodávány jako ekologické odpuzovače hrabošů. Zabíjejí zvířata, ale mění pachové podmínky v půdě natolik, že se hlodavci často přesunou jinam.
Je však třeba počítat s tím, že přírodní pachové odpuzovače nepůsobí trvale. Po silném dešti nebo po několika dnech je obvykle nutné aplikaci zopakovat. Odborníci zároveň upozorňují, že účinnost se může výrazně lišit podle velikosti populace hlodavců a podmínek v konkrétní zahradě.
Jak poznat, že se ve vaší zahradě usadili hraboši
Přítomnost hrabošů bývá často nenápadná. Na rozdíl od krtků po sobě nezanechávají vysoké hromádky hlíny. Typickým znakem jsou spíše malé otvory v trávníku nebo záhonech, mělké chodbičky těsně pod povrchem a postupně chřadnoucí rostliny. Častým problémem bývá také okusování kořenů, cibulovin a mladých stromků.
Zvlášť citlivé jsou okrasné cibuloviny, kořenová zelenina nebo mladé ovocné dřeviny. Zahrádkáři proto často zjistí přítomnost hlodavců až ve chvíli, kdy rostliny začnou náhle vadnout nebo se dají snadno vytáhnout ze země, protože jejich kořenový systém byl poškozen.
Samotný odpuzovač obvykle nestačí
Zahradníci i odborníci na ochranu rostlin se shodují, že nejlepších výsledků dosahuje kombinace několika opatření. Důležité je pravidelné sečení trávníků, odstraňování hustého porostu a starého mulče, který hlodavcům poskytuje úkryt. Pomoci může také podpora přirozených predátorů, například dravých ptáků.
Přírodní pachové odpuzovače tak mohou představovat první a šetrný krok, jak zahradu před hraboši chránit. Jejich výhodou je, že nezatěžují půdu chemickými látkami a neusmrcují volně žijící živočichy. Úspěch ale zpravidla závisí na pravidelnosti a kombinaci více preventivních opatření.