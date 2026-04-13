Papež v reakci na Trumpovu kritiku řekl, že i nadále bude vystupovat proti válce
13. 4. 2026 – 15:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Papež Lev XIV. je odhodlán i nadále hlasitě vystupovat proti válce a bude se snažit prosazovat mír, dialog a takové vzájemné vztahy mezi státy, které povedou ke spravedlivým řešením problémů.
Papež tak podle agentury Reuters reagoval na kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který uvedl, že Lev má slabé postoje v zahraniční politice a že by se měl vzpamatovat a přestat se podbízet radikální levici.
"Nechci se s ním pouštět do debaty. Nemyslím si, že evangelické poselství má být zneužíváno tak, jak to někteří lidé dělají," řekl Lev XIV. na palubě letadla směřujícího do Alžíru. "V dnešním světě trpí příliš mnoho lidí. Zabíjí se příliš mnoho nevinných lidí. A myslím si, že někdo musí vystoupit a říct, že existuje lepší cesta," řekl papež. "Trumpovy vlády se nebojím," dodal podle agentury ANSA.
Lev XIV. v minulosti kritizoval například zadržování imigrantů americkým Úřadem pro imigraci a cla (ICE) a odmítá i válku na Blízkém východě, kterou Izrael a USA zahájily na konci února. V pátek řekl, že žádná příčina nemůže ospravedlnit válku a že Ježíš nikdy nestojí na straně těch, kteří dříve svírali meče a dnes shazují bomby.
Trump řekl, že nechce papeže, který kritizuje amerického prezidenta, protože dělá to, kvůli čemu jej Američané zvolili. Lev je slabý ohledně kriminality a hrozný v zahraniční politice, měl by se řídit zdravým rozumem a soustředit se na to, aby byl skvělým papežem a ne politikem, dodal americký prezident. Zároveň řekl, že kdyby nebyl v Bílém domě, Lev by nebyl ve Vatikánu.
Lev XIV. je prvním papežem v dějinách katolické církve, který se narodil na území Spojených států. Během svého života dlouho působil i v Peru a před zvolením do čela katolické církve také několik let ve Vatikánu. Konkláve, tedy shromáždění kardinálů, ho zvolilo papežem loni 8. května po úmrtí papeže Františka.