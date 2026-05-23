Památník obětí odsunu v Pohořelicích někdo v noci pomaloval hákovými kříži
23. 5. 2026 – 15:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Památník pochodu smrti v Pohořelicích na Brněnsku v noci na dnešek před Poutí smíření někdo pomaloval hákovými kříži.
Policisté hledají pachatele, řekl ČTK mluvčí policistů Pavel Šváb. Pochod je součástí festivalu Meeting Brno, přičemž letos jsou jeho součástí i Sudetoněmecké dny.
"Událost prověřujeme jako přečin poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod," uvedl Šváb. Pachateli za tento čin hrozí trest půl roku a tři roky vězení. U památníku, jenž se nachází na jižním okraji města u silnice na Mikulov, byly kolem 09:00 stovky účastníků, kteří se poté začali vydávat na pochod do Brna na Mendlovo náměstí.
Policisté také předvedli k ověření totožnosti jednoho člověka, který narušoval setkání při projevech politiků, než účastníci vyšli do Brna. Z protiprávního jednání se bude zodpovídat také muž, který si na setkání přinesl maketu samopalu. Policisté řeší i možné přestupky s operátory dronů, které nad shromážděnými létaly.
Historicky první sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který má letos již 76. ročník, se koná v Česku. Všechny předchozí ročníky se konaly v Německu. Do Brna přijeli především potomci sudetoněmeckých krajanů, kteří byli po válce vyhnáni a odsunuti. Akce čelí i odporu a nenávisti části společnosti.
Pochod smrti souvisel s divokým odsunem německých obyvatel Brna. Uskutečnil se 30. a 31. května 1945. Během jedné noci muselo odejít nejméně 19.500 Němců. Ženy, děti i starci šli pěšky z dnešního Mendlova náměstí do Pohořelic a dále k rakouským hranicím. Při pochodu zahynuly stovky lidí, uvádí se 1700, sudetoněmečtí historikové udávají více.