Palivová krize v Rusku nabírá bizarní směr. Řidiči kupují zázračné tablety
9. 7. 2026 – 6:33 | Magazín | Alex Vávra
Rusové čelí stále většímu nedostatku pohonných hmot, a tak někteří hledají záchranu v přípravcích, které slibují zázračné snížení spotřeby benzínu. Odborníci ale varují, že místo úspory mohou řidičům přinést jen zbytečné výdaje a v horším případě i problémy s motorem.
Rusko se už několik měsíců potýká s problémem, který by ještě donedávna zněl téměř absurdně. Země patřící mezi největší světové producenty ropy čelí nedostatku benzínu a nafty. U čerpacích stanic se tvoří několikahodinové fronty, některé pumpy zůstávají kvůli prázdným nádržím zavřené a v některých regionech úřady přistoupily k omezení prodeje pohonných hmot. Hlavním důvodem jsou opakované ukrajinské útoky drony na ruské rafinerie, které výrazně omezily domácí produkci paliv. Mnozí motoristé proto začali hledat jakýkoliv způsob, jak snížit spotřebu svých vozů. Nejnovějším hitem jsou takzvané palivové tablety, které mají podle výrobců fungovat téměř jako zázrak.
Popularita těchto přípravků v posledních týdnech prudce roste. Podle ruského zpravodajského kanálu BAZA se jejich prodej během jediného měsíce zvýšil dvaapůlkrát. Rostoucí zájem potvrzují také sociální sítě, kde lidé sdílejí zkušenosti s jejich používáním a doporučují je ostatním řidičům jako jednoduchý způsob, jak ušetřit stále dražší a hůře dostupné palivo.
Tablety se prodávají pod značkami Buqa nebo B-ECO a běžně je lze koupit přímo na čerpacích stanicích. Jedno balení stojí přibližně 15 až 25 korun. Výrobci tvrdí, že jediná tableta dokáže upravit až 200 litrů benzínu. Podle reklamních materiálů stabilizuje spalovací proces v motoru, zvyšuje účinnost spalování a díky tomu snižuje spotřebu paliva. Některé firmy zacházejí ještě dál a slibují, že jejich produkt dokáže z běžného benzínu AI-92 vytvořit kvalitnější palivo odpovídající standardu AI-95.
Právě podobná tvrzení vzbuzují mezi odborníky největší pochybnosti. Výrobci totiž prakticky nevysvětlují, na jakém principu mají tablety fungovat, ani nepředkládají důvěryhodné nezávislé testy potvrzující jejich účinnost.
Odborníci varují před poškozením motoru
Automobiloví experti upozorňují, že moderní benzín už obsahuje přesně definovanou směs aditiv, která zajišťují správné spalování i ochranu motoru. Přidávání dalších chemických látek může podle nich způsobit nečekané reakce, které mohou vést ke zhoršení spalování, zanášení vstřikovačů nebo v krajním případě i k poškození motoru.
Řada odborníků proto označuje palivové tablety spíše za marketingový trik než za skutečně funkční technologii. Podle nich jde především o produkt, který těží z rostoucí nervozity řidičů. V situaci, kdy je benzín dražší, hůře dostupný a lidé tráví hodiny čekáním ve frontách, jsou totiž motoristé mnohem ochotnější uvěřit slibům o nižší spotřebě.
Právě zoufalství některých řidičů je podle analytiků hlavním důvodem, proč se podobným výrobkům nyní mimořádně daří. Místo ověřených řešení se část lidí obrací k přípravkům, jejichž účinnost je přinejlepším sporná.
Nedostatek paliva zasahuje téměř celé Rusko
Rostoucí zájem o palivové tablety dobře ilustruje vážnost současné situace. Nedostatek pohonných hmot se poprvé výrazně projevil letos v květnu na Ruskem okupovaném Krymu. Od té doby se rozšířil téměř po celé zemi a podle dostupných informací zůstávají bez větších problémů už jen dva ruské regiony.
Poškození přibližně třetiny ruských rafinačních kapacit vedlo k meziročnímu poklesu výroby benzínu zhruba o 25 procent. Výsledkem jsou několikahodinové fronty u čerpacích stanic, omezení autobusové dopravy, komplikace v nákladní přepravě i obavy zemědělců z nedostatku nafty během sklizně.
Krize už zasáhla také Moskvu, která byla dosud před většinou přímých důsledků války chráněna. Po červnovém útoku ukrajinských dronů na jednu z největších moskevských rafinerií musela řada čerpacích stanic dočasně uzavřít provoz kvůli narušeným dodávkám.
Ruská vláda se snaží situaci stabilizovat. Zvažuje dovoz pohonných hmot z Běloruska, Kazachstánu nebo Indie, přestože Rusko běžně patří mezi největší světové exportéry rafinovaných ropných produktů. Současně uvažuje o dočasném zmírnění kvalitativních norem, aby rafinerie mohly vyrábět větší množství méně kvalitního benzínu a nafty.
Přesto se zdá, že řada Rusů už oficiálním ujištěním příliš nevěří. Místo čekání na zlepšení situace zkoušejí vlastní řešení – od nákupů benzínu na černém trhu až po údajně zázračné pilulky do nádrže. Právě jejich rostoucí popularita ukazuje, jak hluboko se palivová krize propsala do každodenního života obyčejných lidí. V zemi s obrovskými zásobami ropy dnes totiž i malá tableta za několik desítek korun dokáže vzbudit naději, že cesta k další čerpací stanici bude o něco levnější.