Padesát? No a co! Zuzana Belohorcová se postavila věku na odpor: Maká na sobě a kila letí dolů

4. 7. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Slavná moderátorka se rozhodla zatočit se stárnutím a jde jí to náramně dobře.

Populární moderátorka Zuzana Belohorcová brzy oslaví velké kulatiny. Půlstoletí, padesátka, pět křížků, říkejme tomu, jak chceme.

A není žádným překvapením, že Zuzana věk zkrátka pociťuje: „Přechod, návaly, poruchy spánku, pokožka ztrácí pružnost, svaly ochabují, váha stoupá a s tím přichází ten nepříjemný pocit nespokojenosti sama se sebou. Proto jsem se rozhodla kousnout,“ psala před několika týdny na internetu.

Podstatná část lidí se v tu chvíli prostě a dobře smíří s realitou a přijme pomalu ztrácející se sílu jako součást života. Někteří se ale naštvou a snaží se bojovat – a právě do takové skupiny patří známá moderátorka.

Změnila jídelníček, soustředí se na vyváženou stravu a naordinovala si každodenní pohyb. A výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat!

„Ještě mám před sebou dlouhou cestu, abych se dostala na svou původní váhu a zpevnila postavu tak, abych byla sama se sebou spokojená,“ píše sebekriticky, ale faktem zůstává, že zdravější životní styl je na její postavě patrný už nyní.

„Určitě vám budu postupně dávat informace o tom, co jsem změnila ve svých nárocích a co je potřeba dělat, aby kila šla dolů. Nemusíme užívat Ozempic na hubnutí, pokud to není zdravotně nutné, stačí se jen trochu hýbat a dát si pozor na to, co jíme,“ dodala nakonec.

Uvidíme, s jakými radami Zuzana ještě přijde. Rozhodně si ale zaslouží poklonu za to, že ani neuvažuje o zkratkách typu Ozempic.