Padaly kroupy jak pěsti! Dále hrozí i nebezpečné bouřky, varuje ČHMÚ
30. 6. 2026 – 13:10 | Magazín | BS
Pekelné teploty mizí, místo nich ale nastupuje další nebezpečí.
Čtyřicetistupňové inferno už se naštěstí prozatím neopakuje, hned v závěsu za vlnou veder se ale přihnalo další nebezpečí: Silné bouřky a krupobití.
Kroupy dosahovaly na některých místech až extrémních velikostí: ČHMÚ například zveřejnilo fotku od obyvatelky Pošumaví, konkrétně od Ratiborovy Lhoty, která drží na dlani obří kroupy s průměrem klidně okolo deseti centimetrů.
Takové kusy ledu už samozřejmě dokážou napáchat velké škody i ohrozit životy. Naštěstí jich spadlo celkem málo a byť obec utrpěla jisté škody, naštěstí nedošlo alespoň k něčemu velkému nebo ke zraněním.
Stále platí i varování ČHMÚ: „Dnes později odpoledne a večer se v jihovýchodních a východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku očekávají ojedinělé až velmi silné bouřky, které mohou být provázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km/h,“ píšou meteorologové.
„Další silné bouřky očekáváme ve středu 1.7. od časných ranních hodin, zpočátku v Čechách, během dne postupně i na Moravě a ve Slezsku. Ve východní polovině území mohou být odpoledne i velmi silné provázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami i nad 2 cm a nárazy větru 70 až 90 km/h,“ dodávají.