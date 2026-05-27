Ozempic pod lupou: AI odhalila vedlejší účinky, o kterých se mlčelo
27. 5. 2026 – 10:35 | Zpravodajství | Alex Vávra
Ozempic a další populární léky na hubnutí dobývají svět, ale spolu s rychlým úbytkem kil přibývají i otázky kolem jejich vedlejších účinků. Umělá inteligence nyní po analýze stovek tisíc příspěvků na Redditu odhalila symptomy, o kterých se dosud téměř nemluvilo.
Ještě před pár lety o nich skoro nikdo nevěděl. Dnes jsou léky jako Ozempic nebo Mounjaro absolutním fenoménem, který mění svět hubnutí i sociální sítě. Hollywoodské celebrity, influenceři i běžní lidé po nich sahají ve snaze zbavit se přebytečných kil rychleji než kdy dřív. Zázračné injekce slibují menší chuť k jídlu, rychlé výsledky a nový život. Jenže zatímco popularita těchto léků raketově roste, internet zaplavují i příběhy lidí, kteří vedle vysněné postavy zažívají velmi zvláštní a někdy i děsivé problémy.
A právě tady vstoupila do hry umělá inteligence. Vědci z Pensylvánské univerzity využili AI k analýze více než 400 tisíc příspěvků na Redditu od téměř 70 tisíc uživatelů. Chtěli zjistit, co lidé o populárních GLP-1 lécích skutečně píší ve chvíli, kdy nesedí v ordinaci lékaře, ale anonymně sdílí své zkušenosti online. Výsledky překvapily i samotné odborníky.
Vedle známých vedlejších účinků, jako jsou nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa, začali uživatelé masivně popisovat i symptomy, které se v oficiálních informacích objevují jen minimálně nebo vůbec. Lidé si stěžovali na extrémní únavu, zimnici, náhlé návaly horka, pocit neustálého chladu nebo stavy připomínající horečku. Některé ženy navíc hlásily výrazné změny menstruace, nepravidelný cyklus nebo silné krvácení.
Právě tyto méně známé symptomy se staly hlavním tématem nové studie publikované v prestižním časopise Nature Health. Výzkumníci upozorňují, že internetové diskuse mohou odhalovat problémy mnohem rychleji než klasické klinické studie, které často trvají roky.
Lidé na internetu popsali problémy, které studie téměř nezachytily
Vědce nejvíce zaujalo, jak často lidé popisovali hormonální a reprodukční problémy. Téměř čtyři procenta uživatelů, kteří na Redditu zmiňovali vedlejší účinky, popsala menstruační nepravidelnosti, krvácení mimo cyklus nebo velmi silnou menstruaci. Podle odborníků může být skutečný počet ještě vyšší, protože Reddit používají převážně muži a ženy zde tvoří menší část uživatelů.
Zajímavé je, že právě tyto symptomy nejsou v současných informacích o lécích výrazně zdůrazňovány. Výzkumníci proto začali zkoumat, zda by mohly souviset s tím, jak GLP-1 léky působí na hypotalamus — část mozku, která reguluje hormony, tělesnou teplotu i energetickou rovnováhu.
Dalším překvapivým zjištěním byla extrémní únava. Ta se stala druhým nejčastěji zmiňovaným problémem vůbec, přestože v klinických studiích nepatřila mezi nejvýraznější vedlejší účinky. Mnoho lidí popisovalo pocit úplného vyčerpání, nedostatku energie nebo problémy s běžným fungováním během dne.
Podle expertů právě sociální sítě ukazují realitu, kterou ordinace často nezachytí. Lidé totiž na internetu mnohem otevřeněji sdílejí i problémy, o kterých by se lékaři možná vůbec nezmínili. Někteří uživatelé popisovali své zkušenosti velmi detailně a bez cenzury, což umožnilo AI hledat opakující se vzorce napříč stovkami tisíc komentářů.
Umělá inteligence mění způsob, jak se sledují vedlejší účinky léků
Výzkumníci tvrdí, že sociální sítě se postupně mění v obrovskou databázi reálných zkušeností pacientů. Zatímco klasické studie bývají pomalé a zaměřují se hlavně na nejzávažnější vedlejší účinky, internet ukazuje i symptomy, které lidé sice nepovažují za život ohrožující, ale přesto jim výrazně komplikují život.
Dříve bylo podobné sledování téměř nemožné. Každý člověk totiž své problémy popisuje jinak a ruční analýza stovek tisíc komentářů by zabrala roky. Moderní jazykové modely jako GPT nebo Gemini ale dnes dokážou během krátké chvíle rozpoznávat souvislosti, porovnávat popisy symptomů a hledat trendy, které by člověk jen těžko odhalil. Podle odborníků může právě AI fungovat jako systém včasného varování. Ve chvíli, kdy se nový lék stane doslova přes noc celosvětovým hitem, mohou sociální sítě upozornit na nové problémy mnohem rychleji než oficiální studie nebo hlášení lékařů.
Výzkumníci zároveň upozorňují, že výsledky zatím neprokazují přímou souvislost mezi léky a popsanými symptomy. Reddit navíc nereprezentuje celou populaci a lidé s negativní zkušeností mají větší potřebu sdílet své příběhy online. Přesto odborníci tvrdí, že podobné signály není možné ignorovat.
Popularita léků jako Ozempic nebo Mounjaro dál prudce roste a miliony lidí po celém světě je používají nejen kvůli cukrovce, ale hlavně kvůli hubnutí. Nová studie ale naznačuje, že skutečný seznam vedlejších účinků může být mnohem širší, než se dosud myslelo. A právě anonymní diskuse na internetu možná odhalují problémy, které medicína teprve začíná chápat.