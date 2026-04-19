Oto Klempíř nemá pochyb, proč ho lidé nemají rádi: Závidí mi
19. 4. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Ministr kultury žádné zpytování provozovat nehodlá, jelikož je dle vlastních slov hrdina a ostatní mu jen závidí.
Kolem ministra kultury Oto Klempíře se vzdouvají vlny dramatu a kritiky prakticky od jeho nástupu do funkce. Sám ministr se tím ale nemíní nechat vyvést z míry.
V rozhovoru pro Deník měl totiž Klempíř jasno, co stojí za negativní odezvou veřejnosti: „Já si myslím, že za tím vším je nepochopení amerického snu, který znamená ‚from zero to hero’. Jo, že vlastně i skromný, obyčejný, nenápadný a vlastně zbytečně provokativní umělec to může dotáhnout na ministra. To si myslím, že je dráždí,“ prohlásil bez uzardění.
Skromný a obyčejný umělec dříve spolupracoval a udával pro STB, jak už dřív sám přiznal, a co mu vcelku pochopitelně značná část Čechů nemůže odpustit.
Největší drama se v současné době točí okolo rušení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní média a jejich financování ze státního rozpočtu – Česká televize a rozhlas by podle návrhu měly dostat celkem 7,8 miliardy korun z rozpočtu, což je zhruba o 1,4 miliardy méně, než až doposud vydělávaly z poplatků od lidí.
Kritici těchto kroků a samotní zastupitelé médií tvrdí, že podobný krok naváže veřejná média na politiky u moci a fakticky tak skončí nestranné zpravodajství.
Klempíř o tom vůbec nechce slyšet: „To naším záměrem není, protože jinak by ten zákon byl napsaný jinak. Rady České televize a rozhlasu se nemění. Nemění se management ani princip, na kterém fungují. My jim do toho nechceme zasahovat. A víte co? Nezávislost není dána výší rozpočtu, ale postojem managementu, jeho odvahou a směřováním, leadershipem, který by měl ukazovat, jak si ji udržet.“