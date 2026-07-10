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Osvěžení bez pocitu těžkosti. Stačí 20 minut a tento citronový dezert vás dostane svou chutí

10. 7. 2026 – 13:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Osvěžení bez pocitu těžkosti. Stačí 20 minut a tento citronový dezert vás dostane svou chutí
zdroj: Freepik
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Když venku teploměr ukazuje přes třicet stupňů, většina lidí automaticky sahá po zmrzlině. Jenže existuje mnohem lehčí a překvapivě osvěžující alternativa, která se letos stává hitem sociálních sítí i zahraničních kulinářských magazínů.

Nepotřebujete troubu, složité suroviny ani hodiny v kuchyni. Stačí několik běžných ingrediencí a za pár minut máte dezert, který chutná jako léto ve skleničce.

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Žádné pečení ani dlouhé čekání

Oblibu si letos získávají především nepečené citronové řezy, které zvládne připravit i úplný začátečník. Jejich největší výhodou je, že během přípravy nezahřívají byt rozpálenou troubou a vystačíte si jen s několika běžnými surovinami.

Budete potřebovat:

  • 200 g máslových sušenek
  • 80 g rozpuštěného másla
  • 250 g mascarpone
  • 250 g měkkého tvarohu nebo smetanového sýra
  • 1 větší bio citron (šťáva i jemně nastrouhaná kůra)
  • 60 g moučkového cukru nebo medu podle chuti
  • 200 ml smetany ke šlehání
  • čerstvé maliny nebo borůvky na ozdobu

Postup:

Sušenky rozdrťte najemno a smíchejte je s rozpuštěným máslem. Směs natlačte na dno menší formy nebo zapékací mísy a dejte na deset minut do lednice.

Mezitím vyšlehejte mascarpone s tvarohem, cukrem, citronovou šťávou i jemně nastrouhanou citronovou kůrou. Nakonec opatrně vmíchejte vyšlehanou smetanu. Krém rozetřete na připravený sušenkový základ, ozdobte malinami nebo jiným letním ovocem a nechte alespoň 20 až 30 minut chladit v lednici. Pokud spěcháte, můžete dezert na deset minut vložit do mrazáku.

Výsledkem je lehký, svěží dezert, který není přeslazený a díky citronu příjemně osvěží i během největších letních veder. Není divu, že podobné recepty letos patří mezi nejvyhledávanější letní inspirace v zahraničních kulinářských magazínech.

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Tři suroviny, které zvládne každý

Velkou oblibu letos získala také domácí citronová limonáda. Na rozdíl od kupovaných limonád neobsahuje zbytečně mnoho cukru a její příprava zabere jen několik minut.

Potřebujete pouze čerstvé citrony, perlivou nebo neperlivou vodu a sladidlo podle chuti – například med nebo javorový sirup. Pro ještě intenzivnější osvěžení stačí přidat několik kostek ledu, lístky máty nebo plátky limetky. Výsledkem je nápoj, který nejen skvěle chutná, ale zároveň pomůže doplnit tekutiny během horkých dnů.

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Osvěžení bez pocitu těžkosti

Odborníci připomínají, že v tropických dnech bývají lehčí dezerty s ovocem vhodnější než velmi tučné nebo přeslazené moučníky. Citrusové plody i maliny obsahují velké množství vody a jejich svěží chuť navíc přirozeně podporuje pocit osvěžení.

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Právě proto se v letních měsících stále častěji objevují recepty, které kombinují ovoce, jogurt, tvaroh nebo smetanový sýr a obejdou se bez pečení.

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Letní hit, který zvládne opravdu každý

Nepečené citronové řezy, malinové dorty i domácí citronová limonáda spojuje jedna věc – minimum práce a maximum chuti. Není proto divu, že právě tyto recepty letos patří mezi nejvyhledávanější letní inspirace.

Až příště dostanete chuť na něco sladkého, možná zjistíte, že zmrzlina už není jedinou možností, jak se v horkém dni příjemně ochladit.

Tagy:
léto hity led recept dezert nepečený dezert citrón
Zdroje:
delish.com, thekitchn.com, food.com
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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