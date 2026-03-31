Ostrý zlom: Bude až dvacet stupňů. Meteorologové upřesnili předpověď počasí na Velikonoce
31. 3. 2026 – 11:51 | Magazín | BS
Odborníci z ČHMÚ už mají k dispozici konkrétnější výhled na velikonoční svátky a vypadá to, že se nakonec nebudeme muset chystat na hodování na mraze.
Ještě před několika dny se skloňovala spíše taková alternativa, že se začne citelně oteplovat až po Velikonocích. Nakonec ale meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu nesou dobré zprávy těm, kdo se moc neradovali z představy hodování v šále a kulichu.
Oteplí se totiž dřív a na státní svátky už bychom tu mohli mít zpět jaro v plné síle.
„Bude teplo, často slunečno a v neděli nevylučujeme v Čechách výjimečně až 20 °C,“ začíná pozitivní předpověď ČHMÚ na sociální síti.
„I když to dnes za okny moc nevypadá, ve druhé polovině týdne se začne oteplovat. Počasí začne být stabilní a slunce přibyde. Rána ale budou ještě chladná a mohou být hlavně ze začátku Velikonoc opět mrazivá. Přes den bude ale výrazně tepleji, v pátek už mohou teploty atakovat až 15 °C, přes den bude relativně slunečno, klidno a šance na srážky malá,“ uvádějí odborníci.
„Nejteplejším dnem Velikonoc bude neděle. Ta by měla být taktéž relativně slunečná a v Čechách by se mohly teploty dostat až ke 20 °C. Na zbytku území bude spíše chladněji, ale i na Moravě a ve Slezsku by mělo být alespoň kolem 15 °C,“ dodávají.
Co se bude dít pak, není úplně jisté. ČHMÚ zmiňuje, že by se pak mohlo drobně ochladit a mohly by se vyskytnout i přeháňky. I pokud ale dojde k mírnému ochlazení, bude pouze přechodné a po Velikonocích by se pak mělo nadále oteplovat.
Velmi podobnou předpověď nabízí i služba AccuWeather, která na úterý po Velikonocích odhaduje dokonce 21 °C.