Ostrá kritika! Slavná expertka na životní styl a výživu: "Extrémní proměny se mi hodně nelíbí"
22. 2. 2026 – 9:00 | Magazín | BS
Etablovaná odbornice a oblíbená popularizátorka zdravého životního stylu důrazně varuje před uspěchaným hubnutím a moderními zkratkami.
MUDr. Kateřina Cajthamlová se do povědomí veřejnosti zapsala především jako dietoložka a odbornice na zdravý životní styl a dobře vyváženou výživu díky pořadu Jste to, co jíte. Tam radila lidem především jak zhubnout, jak se dostat zpět do kondice a jak se všeobecně cítit zkrátka lépe.
O něco méně už se ale třeba ví, že Kateřina také miluje verše a básnění je vášeň, kterou skrývala dobrých padesát let. Až do chvíle, kdy ji nakladatel Miloš Kohout přesvědčil, aby něco vydala. Tak nakonec vznikla kniha 50 let Básnění.
A ještě méně se ví, že je Kateřina také členkou Mensy a má IQ přes 150. Což znamená, že když se rozhodne veřejně něco říct, existuje jistá pravděpodobnost, že se možná nebude jednat o úplnou pitomost.
V rozhovoru pro eXtra.cz dala k dobru ostrou kritiku pořadů o senzačním hubnutí, tedy zejména populárních Extrémních proměn: „Tady bych chtěla upozornit, že podobnou věcí byl Biggest Loser a na to byla dělaná studie, kdy udělali vyšetření těch lidí před, v průběhu a po,“ prohlásila.
Všichni prý nabrali váhu zpátky: „Jediný, co jim zůstalo, bylo postižení vinou traumatu z toho pořadu. Čili psychické postižení jako jediný výsledek. A tady teda Extrémní proměny hodně se mi nelíbí,“ uvedla rozhodně.
Zásadně nedoporučuje ani dnes populární využívání léků na diabetes – tedy Ozempicu či injekčního léku Mounjaro.
„Tady souhlasím s panem doktorem Bukovským, s fyziologem, který říká, že to jméno to dokonale vystihuje, že si to dáte a “o zem pic„ ,“ má jasno expertka. Není ostatně sama, že Ozempic funguje, ale je potřeba ho využívat jako lék na obezitu a ne k hubnutí do plavek, tvrdí mezi dalšími také například obezitoložka Dita Pichlerová.
„Pokud to nehradí zdravotní pojišťovna a musí si to pacient hradit sám, přičemž teda obezita se v dnešní době už považuje za vrozenou dispozici, považuju to za diskriminaci pacientů. Navíc teda zneužívat tyhle věci na hubnutí, když byly určeny diabetikům, považuju za šílenou věc,“ rozčílila se dál Cajthamlová.
Hubnutí a životní styl je pro ní samozřejmě pořád srdcové téma, od jakkoliv extrémních proměn ale všechny naléhavě odrazuje. Recept je totiž prý jiný a docela jednoduchý: „Hlavně pohyb, dostatečně spát a pravidelně dostatečně jíst,“ dodala.