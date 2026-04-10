Ospalý tuleň zbrzdil dopravu na předměstí Melbourne, usnul na silnici
10. 4. 2026 – 11:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ospalý tuleň na předměstí Dromana v Melbourne zastavil dopravu poté, co si zdřímnul uprostřed hlavní silnice.
Policie kolem ospalého ploutvonožce rozmístila kužely a o několik hodin později ho ochránci zvířat doprovodili zpět do moře. Informovala o tom australský web ABC a agentura AFP.
Tuleň je ve městě známý pod jménem Sammy a místní obyvatelé ho často vídají na pobřeží. "Rozesmálo mě to, když jsem ho viděla na silnici. Nikdy předtím jsem ho neviděla něco takového dělat," řekla AFP Laura Ellenová. "Nevíte, kde se příště objeví, ale obvykle spí celý den," dodala.
V australském státě Viktorie jsou tuleni častým jevem. Podle ABC ani narušení dopravy v oblasti melbournského zálivu ze strany těchto ploutvonožců není ničím novým. Loni v prosinci například tuleň přezdívaný Grumpy přerušil lodní závod na jiném melbournském předměstí Blairgowrie tím, že blokoval přístup k některým plavidlům.