Osobní asistent zesnulého herce Perryho, který mu podal smrtící dávku ketaminu, dostal tři roky a pět měsíců vězení
28. 5. 2026 – 10:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Osobního asistenta zesnulého amerického herce Matthewa Perryho Kennetha Iwamasu, který herci podal smrtící dávku ketaminu, dnes poslal soud v Los Angeles na tři roky a pět měsíců do vězení.
Uvedla to agentura AP. Šedesátiletý Iwamasa podle ní zároveň dostal dvouletou podmínku a pokutu 10.000 dolarů (209.000 Kč).
Iwamasa byl po boku tehdy čtyřiapadesátiletého Perryho v posledních dnech jeho života, kdy podle AP fungoval jako asistent a zároveň jako drogový kurýr a de facto lékař. Byl posledním člověkem, který herce viděl naživu, a prvním, kdo ho objevil mrtvého.
Šlo o poslední z pěti rozsudků, které se týkaly úmrtí představitele Chandlera v seriálu Přátelé z října 2023. Před dvěma týdny dostal Erik Fleming, který Perrymu zprostředkoval dodávky drogy ketamin, dvouletý trest odnětí svobody. Dealerku Jasveen Sanghaovou už v dubnu soud poslal za mříže na 15 let.
Úmrtí herce Perryho souviselo právě s požitím ketaminu, který se používá jako anestetikum a v poslední době stále častěji také na potlačení duševních problémů. Perry podstupoval terapii ketaminem kvůli depresím, látku si však sháněl i nad rámec léčby. Silné účinky preparátu, stejně jako onemocnění tepen a užívání dalších léků podle vyšetřovatelů vedly k tomu, že herec ztratil vědomí a utopil se ve svém bazénu.