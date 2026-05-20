Osoba s rizikem nákazy ebolou je podle amerického institutu CDC na cestě do ČR
20. 5. 2026 – 8:19 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Jedna z osob s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka.
Dnes to podle agentury Reuters oznámil zástupce amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Podrobnosti o tomto člověku americký institut neuvedl. ČTK se snaží získat vyjádření českých úřadů.
V Kongu, kde vypukla epidemie eboly, se nakazil Američan. Německo na žádost Spojených států tohoto nakaženého přijme do péče. Tento pacient je podle CDC již na cestě do Německa. Dřívější zprávy médií rovněž uváděly, že Německo se postará i o šest dalších lidí, s nimiž nakažený Američan přišel do styku.
Satish Pillai, který má v CDC na starosti kroky proti šíření eboly, dnes podle Reuters novinářům sdělil, že zmíněných šest rizikových kontaktů se připravuje na cestu do Evropy. CDC následně informovala o převozu jedné takové osoby do Česka.
Německé ministerstvo zdravotnictví dnes odpoledne informovalo, že berlínská klinika Charité převezme péči o nakaženého Američana, který bude umístěn na speciálním izolačním oddělení. To je vybaveno samostatnou vzduchotechnikou i vlastní čističkou odpadních vod. Toto vysoce specializované oddělení pro mimořádně nakažlivé choroby uvádí, že je schopné zvládat i situace s nejasnou biologickou, chemickou či radiologickou kontaminací.