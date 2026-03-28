Ornella Koktová pokračuje v mrazivém odhalování zákulisí spolupráce s Agátou: "Projížděl mnou proud strachu a stresu"
28. 3. 2026 – 11:05 | Magazín | Jana Strážníková
Ornella dál popisuje zákulisí spolupráce s nyní již bývalou kolegyní Agátou Hanychovou. A moc slov chvály k slyšení není.
Drama okolo rozchodu populární mediální a influencerské dvojky, zdá se, jen tak neskončí. Agáta Hanychová se k věci nechce vyjadřovat a raději se zaměřuje na velké plány do budoucna, k nimž má, dle vlastních slov, velkou motivaci. Na druhou stranu Ornella Koktová si ráda povídá s novináři a na své někdejší partnerce nenechává nit suchou.
Od Ornelly jsme tak ve chvíli, kdy oznamovala, že končí se spoluprací a odchází z oblíbeného podcastu Agáta a Ornella, slyšeli, že žádný výdělek nestojí za ztrátu vnitřního klidu.
Později dodávala, že drhnutí a konflikty byly na pořadu dne už dávno a že poslední drama okolo jejího projektu Ornella Life je jen shoda náhod: „To, co probíhalo, bylo na mě tak moc, že jsem si řekla, že tohle už nechci zažívat a že mi to za ty peníze nestojí. Tak jsem se rozhodla skončit. A nemá to žádnou souvislost s dokumentem, který jsme spustili. Kryje se to časově jen náhodou,“ tvrdila nedávno.
Také se nechala slyšet ve smyslu, že zákulisí spolupráce s Agátou nebylo vůbec tak sluníčkové, jak se zdálo zvenčí: „Opravdu jsem tam ale nechtěla říkat ty detaily, které se děly mimo kamery, protože to bylo něco tak šíleného, co dělala, že by jí za to jiný šel asi podpálit dům, kdyby mu tohle prováděla,“ nechala se slyšet Ornella.
„To, když říkám, že to bylo proti důstojnosti a lidskosti, je postavené na reálném základu. Opravdu nejde jen o to, že by mi řekla, že jsem k*áva. Je to už jiný level,“ dodávala.
A pro eXtra.cz pokračovala dál: „Proto jsem si řekla, že už nemůžu, že se mi to za ty nervy nevyplatí. Jen jsem na displeji mobilu viděla její jméno, když mi volala nebo psala, a už jsem byla napjatá, co je zase za problém, co jí přelétlo přes nos. Stačilo, že venku prší, a už to byl problém,“ vyprávěla.
„Tohle jsem si zažila už se svou matkou. Člověka, který vás nepustí ke slovu a drtí vás, jsem v jiném měřítku začala zažívat i s Agátou. Projížděl mnou proud strachu a stresu. Začalo mi úplně šíleně bušit srdce, když jsem přemýšlela, co se zase stalo. Přitom víte, že jste neprovedla vůbec nic špatného. Ale nemůžu si na sobě pořád nechat štípat dříví. Už toho mám dost. I Pepa mi říkal, že z toho můžu mít klidně i ve svém věku infarkt. A mám tři děti, takže se klepat strachy, co a jak, to dál nešlo,“ uvedla rázně.
Když už se odhodlávala vybalit další podrobnosti, partner ji s ohledem na Agátu raději zarazil. Ornella však přesto přidala do pléna ještě poslední příběh:
„Stávalo se, že mi o půlnoci někdo volá a píše zase nějaké své věci. Nebo někam jedeš, máš výročí a schválně ti to někdo zase kazí, aby sis to neužila. A podobné věci. Těch věcí v zákulisí bylo strašně moc a mě to už tak úplně vydeptalo, že jsem radši odepsala ty peníze za podcast, protože jsou fakt věci, které žádné peníze světa nevyváží. Nestojí to za to. Nemůžu dělat nějakou práci jenom kvůli nim. Nekecám, opravdu ta situace byla až takhle extrémní,“ zakončila.
Agáta i nadále příležitost k reakci nevyužívá, své dřívější prohlášení o tom, že se hodlá dívat pouze dopředu k novým projektům, myslí, zdá se, vážně.