Orbán po volbách pogratuloval vítězné straně Tisza, ta míří k ústavní většině
12. 4. 2026 – 22:13 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Maďarský premiér Viktor Orbán, který podle všeho po 16 letech končí u kormidla moci, uznal, že výsledek dnešních parlamentních voleb je jasný a je pro jeho stranu Fidesz bolestný.
Po sečtení 60,24 procenta hlasů středopravicová strana Tisza získala ve 199členném parlamentu 136 mandátů. Podle nynějších propočtů tak dosáhla na ústavní většinu v parlamentu, díky níž bude moci v Maďarsku provádět dalekosáhlé změny.
Orbánově národněkonzervativní straně Fidesz připadne v parlamentu 56 mandátů, krajně pravicové straně Naše vlast sedm.
"Ať se stane cokoli, budeme sloužit vlasti i v opozici," řekl Orbán svým příznivcům v Budapešti.
Lídr Tiszy Péter Magyar na facebooku už dříve oznámil, že mu Orbán popřál k vítězství.
Dneškem zřejmě v Maďarsku končí éra Orbánovy vlády. Tento politik po roce 2010 Maďarsko proměnil v poloautoritářský stát, v němž jeho strana Fidesz a její spojenci ovládli důležité instituce v zemi, zajistili si vliv na ekonomiku a média a podle kritiků omezili principy demokracie a plurality. To Maďarsko přivedlo do sporů s Evropskou unií. Orbán navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a platí za věrného spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Magyar, někdejší Orbánův spolupracovník, později kritik a vyzyvatel, lidem slibuje demontáž režimu vytvořeného Orbánem, boj s korupcí nebo nápravu vztahů s EU.
Volební účast při dnešních volbách byla nejvyšší od pádu komunismu v Maďarsku. Hlasování se konalo v napjaté atmosféře, kdy se obě strany vzájemně obviňovaly z volebních podvodů. Není tak vyloučené, že některé výsledky neúspěšná strana zpochybní.