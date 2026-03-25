Orbán: Maďarsko zastaví dodávky plynu na Ukrajinu, dokud nepoteče ropa Družbou
25. 3. 2026 – 14:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Maďarsko zastaví dodávky plynu na Ukrajinu, dokud nebude obnoven tranzit ropy ropovodem Družba.
Na facebooku to dnes napsal maďarský premiér Viktor Orbán. Ropa Družbou neteče od konce ledna, kdy byl ropovod podle tvrzení Kyjeva poškozen při ruském útoku. Přerušení tranzitu ropy z Ruska způsobuje problémy nejen Maďarsku, ale i Slovensku. Obě země mají od EU výjimku z protiruských sankcí a ruskou ropu mohou dál nakupovat.
"Postupně zastavujeme dodávky plynu z Maďarska na Ukrajinu. Plyn, který nám zůstane, budeme skladovat v Maďarsku,“ řekl Orbán ve videu zveřejněném na facebooku. Nová opatření jsou podle něj teď nutná, aby mělo Maďarsko zajištěny dodávky energií, když je Družba mimo provoz. Podle údajů na webových stránkách maďarského provozovatele plynovodů FGSZ dodávky plynu na Ukrajinu dnes ráno ještě pokračovaly.
Údaje od provozovatele ukrajinské přepravní soustavy ukazují, že Ukrajina dnes obdrží z Maďarska 8,3 milionu metrů krychlových plynu, což je stejné množství jako v úterý. Ukrajina dnes plánuje dovézt celkem 25 milionů metrů krychlových plynu z východní Evropy. Na březen si z Maďarska sjednala dodávky celkem 180 milionů metrů krychlových, což představuje 28 procent z celkového objemu dovezeného plynu, řekl tento měsíc agentuře Reuters zdroj z odvětví. V únoru to bylo 200 milionů metrů krychlových, respektive 31 procent z celkového objemu dovezeného plynu.
Maďarsko si plyn, který nedodá Ukrajině, ponechá jako rezervu, protože Kyjev útočí i na plynovod TurkStream, přes který se do Maďarska dostává zemní plyn z Ruska. "Vzhledem k tomu, že Ukrajina také útočí na plynovod, který zásobuje Maďarsko jižní cestou, musíme vytvářet rezervy. Proto místo dodávek Ukrajině budeme plnit maďarské zásobníky plynu," řekl Orbán podle agentury RIA Novosti.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 5. března uvedl, že ropovod Družba by mohl být technicky připraven k obnovení provozu za měsíc a půl, Ukrajinci se potrubí snaží podle Zelenského co nejrychleji opravit. To Zelenskyj zopakoval o dva týdny později v dopise Evropské komisi, kde uvedl, že se oprava ropovodu chýlí ke konci a že ropovod by mohl být opět v provozu za měsíc, maximálně za měsíc a půl. Maďarsko a Slovensko Zelenského obviňují, že tranzit ropy blokuje z politických důvodů. Orbán totiž už dříve například řekl, že jeho země nepodporuje vstup Ukrajiny do EU, za což ho Zelenskyj kritizoval.
Podle analytiků maďarské nadace Oeconomus Economic Research Foundation, považované za blízkou vládě, se Maďarsko stalo jedním z hlavních dodavatelů plynu na Ukrajinu. "Objem i podíl zemního plynu pocházejícího z Maďarska se od roku 2022 neustále zvyšují,“ cituje agentura AFP z analýzy, kterou tato nadace zveřejnila v únoru. "Za prvních deset měsíců roku 2025 se zvýšil z 2,5 procenta na 14 procent,“ dodává text.
Maďarsko před začátkem války na Ukrajině odebíralo plyn z Ruska tranzitem přes Ukrajinu. Kyjev ale od začátku roku 2025 tranzit ruského plynu už nepovoluje, Maďarsko proto začalo hledat alternativní zdroje. V současné době odebírá plyn zejména přes plynovod TurkStream, který přivádí ruský plyn jižní trasou přes Turecko. Maďarsko má také propojení s okolními zeměmi, plyn tak může dovážet z Rakouska, ze Slovenska, z Chorvatska nebo z Rumunska. Tyto trasy zahrnují jak plyn z potrubí, tak zkapalněný zemní plyn (LNG).
Orbán, jehož postoje jsou v Evropské unii často vnímány jako velmi vstřícné vůči Moskvě, dál blokuje finální schválení unijní půjčky v objemu 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu Kč) Ukrajině. Říká, že je připraven Ukrajinu podpořit teprve tehdy, až bude obnoven tranzit ruské ropy ropovodem Družba do Maďarska a na Slovensko. Ruská ropa přestala proudit ropovodem 27. ledna.
Předseda maďarské vlády tak změnil postoj, který zastával ještě v prosinci, kdy s navrhovaným poskytnutím financí napadené zemi na summitu EU souhlasil. Ostatní šéfové států a vlád zemí EU Orbána minulý čtvrtek na summitu v Bruselu nedokázali přesvědčit, aby půjčku přestal blokovat. Maďarsko také blokuje další balík sankcí proti Rusku, který unie chtěla schválit na výročí ruské invaze na Ukrajinu.
Orbán také dříve naznačil, že Maďarsko by mohlo omezit vývoz elektřiny na Ukrajinu, pokud nebude obnoven tranzit ropy Družbou. Dodávky elektřiny na Ukrajinu ze stejného důvodu v únoru zastavili Slováci. Minulý týden přijeli na Ukrajinu experti EU, aby stav ropovodu posoudili. Kyjev předtím uvedl, že přijal nabídku EU na technickou podporu a financování obnovy tranzitu ropy. Ukrajina ale v té době zároveň naznačila, že obnovení dodávek ropy do Maďarska a na Slovensko je stále otázkou několika týdnů.
Orbán ukrajinskou stranu obviňuje ze snahy vyvolat v jeho zemi politickou krizi před dubnovými volbami, kde mu hrozí konec v čele vlády. Kyjev připomíná, že zisky z vývozu ropy a plynu financují ruské válečné tažení proti Ukrajině. Rusko sousední zemi vojensky napadlo v únoru 2022.