Opravdu brutální vedra teprve přijdou. ČHMÚ vydal červenou výstrahu kvůli extrémnímu nebezpečí
25. 6. 2026 – 12:00 | Magazín | BS
Extrémní teploty budou dál stoupat, vrchol se očekává nejspíš o víkendu.
Mapa výstrah Českého hydrometeorologického ústavu vypadá tak zle, jako už dlouho ne. Prakticky celá se totiž halí do velmi zlověstné rudé, která značí extrémní stupeň nebezpečí a kterou opravdu nemáme ve zvyku na mapě vídat kdovíjak často.
Jenže nejde jinak, víkend bude totiž opravdu infernální.
Už dnes budou teploty dost vysoké na to, aby stačily na oranžovou výstrahu: „V přílivu velmi teplého vzduchu od jihozápadu budou během čtvrtka 25. 6. stoupat teploty na většině území nad 31 °C, v Ústeckém a Středočeském kraji lokálně i přes 34 °C,“ uvádějí meteorologové na sociální síti.
Pak to ale teprve přijde: „V dalších dnech bude vlna veder zesilovat. V pátek už budou odpolední teploty překračovat 34 °C na většině území Čech i Moravy, v sobotu očekáváme v severozápadní polovině Čech a na jihu Moravy teploty přesahující i 37 °C,“ pokračuje ČHMÚ.
Největší peklo by mělo dorazit v neděli: „Vlna veder vyvrcholí pravděpodobně v neděli, kdy očekáváme maximální teploty mezi 35 až 40 °C, v západní polovině Čech, zejména v dolním Polabí a Poohří, není vyloučeno, že zaznamenáme výjimečně i teploty vyšší,“ píší odborníci.
Podobný pařák už regulérně ohrožuje zdraví i funkci spousty dalších věcí: „Extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Zároveň může docházet ke komplikacím zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě,“ varuje ČHMÚ.
Meteorologové mají ale i lepší zprávy. Jistá úleva by měla přijít v pondělí: „Vlnu veder ukončí v pondělí 29. 6. studená fronta, před ní ještě budou teploty ve východní polovině území překračovat 31 °C, zejména na východě i 34 °C,“
Tak nic nepodceňte a pořádně se připravte, víkend bude pekelný.