Opozice není přesvědčena o hodnověrnosti analýz k Agrofertu
22. 4. 2026 – 14:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Opozice není přesvědčena o hodnověrnosti analýz, na jejichž základě Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodl, že není důvod, aby holding Agrofert nemohl čerpat dotace.
Fond dnes informoval, že vložení akcií holdingu do svěřenského fondu RSVP Trust je v souladu s národní i evropskou legislativou. Současně uvedl, že nebude zpětně vymáhat nárokové evropské dotace, které Agrofert dostal v letech 2017 až 2021, tedy v době, kdy byl jeho někdejší majitel Andrej Babiš (ANO) premiérem. Opoziční lídři hovoří o trvajícím riziku, že Česko přijde o další peníze z unijního rozpočtu. Piráti se ve věci obrátí na Evropskou komisi s novými podklady.
"Miliardy, které Babišova vláda nebude vymáhat po Babišových firmách, budou Česku chybět v rozpočtu na obranu, na bydlení, na podporu vědy a výzkumu, na investice do dopravy. A pokud Evropská komise dojde k závěru, že střet zájmů našeho premiéra trvá, přijde Česko o další peníze z unijního rozpočtu," uvedl na síti X předseda Starostů Vít Rakušan. Babiš podle něj upřednostňováním vlastních zájmů nad národními škodí zemi.
"Mám pocit, jako bychom byli zpět v letech 2017 až 2021. Martin Šebestyán, tentokrát jako nastrčený ministr zemědělství (za SPD), znovu pomocí na míru upravených objednaných 'právních analýz' u nechvalně známé právní firmy Češka a Smutný, která je nyní přejmenována na Portos, zahajuje vyplácení miliard peněz českých i evropských daňových poplatníků. Což už se jednou v letech 2017 až 2021 přesně takto stalo," řekl ČTK exministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Nezávislí experti podle něj potvrzují, že koncern Agrofert nemá nárok na dotace s ohledem na evropské nařízení ke střetu zájmů. Evropská komise v reakci i na podnět europoslankyně Markéty Gregorové (Piráti) tuto věc zkoumá. "S ohledem na aktuální dění pošleme Evropské komisi nové podklady," podotkl.
Poznamenal také, že nevymáháním nezákonných evropských dotací z minulého období se nyní zabývá evropský žalobce na základě trestního oznámení Pirátů. "Samotné nevymáhání národních dotací je i u Vrchního státního zastupitelství v Praze. Celkově se jedná o 7,5 miliardy korun. Za Piráty naše trestní oznámení budeme nyní rozšiřovat o tyto nové poznatky a doručíme oběma zmíněným institucím," uvedl.
K neodkladnému zahájení vymáhání dotací od Agrofertu v únoru dozorčí rada SZIF vyzvala šéfa fondu Petra Dlouhého. Fond následně požádal o vypracování právní analýzy externí advokátní kancelář. Prověřovaly oprávněnost dotací vyplacených Agrofertu v době, kdy byl Babiš premiérem, a to, zda Babiš svůj střet zájmů vyřešil v souladu se zákonem, když vložil akcie holdingu do svěřenského fondu.
Zemědělský fond dnes v tiskové zprávě zopakoval, že ukončuje vyplácení osmi podpor Agrofertu z programu rozvoje venkova ve výši zhruba 68 milionů korun. Jako důvod uvedl vznik střetu zájmů během řízení o poskytnutí dotací. Pokud by střet zájmů podle fondu vznikl až po uzavření dohody, nebyl by to důvod pro její zrušení. Současně ale uvedl, že podle výkladu zákona o střetu zájmu se zákaz vztahuje výhradně na poskytování nenárokových dotací. S ohledem na to SZIF proto nepřistoupí ke zpětnému vymáhání nárokových evropských dotací poskytnutých v letech 2017–2021, uvedli dnes jeho zástupci.
U národních zemědělských dotací ale fond podle svého dnešního vyjádření ještě pokračuje v navazujících právních analýzách. "Případná prekluzivní lhůta pro zahájení řízení o vrácení prostředků nastane nejdříve v prosinci 2027. Cílem není činit ukvapená rozhodnutí, ale chránit veřejné finance a zajistit právní jistotu v procesu poskytování dotací," dodal fond.
Kvůli Babišově střetu zájmů si nechává vypracovat právní analýzu i Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, na jejímž základě rozhodne, jestli bude po Agrofertu žádat vrácení dotací z doby, kdy byl Babiš ve střetu zájmů. Přípravu nezbytných podkladů by měl podpůrný fond dokončit do konce dubna.