Opozice napadne novelu o veřejných rozpočtech u Ústavního soudu
15. 5. 2026 – 14:37 | Ekonomika | Jasmína Krásná
Opoziční strany počítají s tím, že u Ústavního soudu napadnou novelu o veřejných rozpočtech, kterou dnes prosadila koalice ANO, SPD a Motoristů.
Na společné tiskové konferenci zástupci ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 kritizovali obsah zákona i proceduru jeho schvalování. Strany se obávají, že novela rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) to opakovaně odmítla. Je přesvědčená, že zákon u soudu obstojí.
Šéf STAN Vít Rakušan řekl, že novela otevírá stavidla pro ohromné zadlužování země. Dalo se podle něj čekat, že třetí vláda Andreje Babiše (ANO) bude ČR zadlužovat stejně jako předchozí dvě, kabinet však bezprecedentně změnil herní pole. "Oni k tomu ještě řekli, že část toho, co si budou půjčovat, vlastně v deficitu ani nebude vidět. Je jim úplně jedno, jak se tady bude žít dalším generacím," míní.
Podle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba dělá kabinet ze zákonných pravidel rozpočtové odpovědnosti zákon o bankrotu. Piráti se podle něj nedozvěděli odpovědi na základní otázky. "Místo toho jsme dostali nějaké marketingové fráze a taky osobní útoky. A takhle to opravdu fungovat u takto závažného tématu nemůže," řekl.
Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) uvedl, že si kabinet rozvázal ruce k růstu výdajů o stovky miliard korun už v následujícím roce. "Je absurdní si myslet, že pokud si schválíte únikovou doložku a nebudete některé výdaje, které v realitě vynaložíte, započítávat oficiálně do deficitu, že zmizí. Nezmizí, vláda si na ně bude muset půjčovat na finančním trhu, platit za ně úroky," uvedl. Varoval před inflací a růstem úrokových sazeb.
Opozici vadí i to, že by vláda v některých případech mohla upravovat rozpočet bez souhlasu Sněmovny. Šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob řekl, že vláda si uzurpuje právo sestavovat rozpočty nezávislým institucím, jako jsou prezidentská kancelář, Sněmovna, Senát či Ústavní soud. "To už dochází na porušování vyvážené dělby moci. Obdobně i tím, že by mohla exekutiva rozhodovat až o deseti procentech rozpočtu bez souhlasu Sněmovny, která má ústavou, jednacím řádem, zákony dáno, že má schvalovat státní rozpočet," řekl.
První místopředseda lidovců Benjamin Činčila dodal, že pevným zařazením času hlasování kabinet zabránil opozici vyjádřit se k jednomu z nejdůležitějších zákonů tohoto volebního období. Podle Jakoba měla opozice na plénu ve třetím čtení jen zhruba čtyři hodiny čistého času.
Schillerová je přesvědčená, že novela u soudu obstojí. Argumenty opozice se podle ní dost mění, ke všem se ale soud v judikatuře jasně vyjádřil. Odmítla, že by opozice měla málo času na rozpravu, i to, že by její návrhy byly přílepkem. Připomněla, že napřed musí zákon projít Senátem a musí ho podepsat prezident. "V Senátu budu poctivě obhajovat všechny argumenty, ale vzhledem k tomu, jak zatím rozhoduje Senát, kdy vlastně všechno zamítá, jsem skeptická," uvedla.