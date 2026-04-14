Opozice kritizuje opatření proti růstu cen benzinu i způsob projednávání zákona
14. 4. 2026 – 13:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Opoziční lidovci chtějí upravit návrh zákona, který by vládě umožnil regulovat ceny pohonných hmot nařízením.
Kritizují, že ho vláda poslala do Sněmovny na poslední chvíli a bez předchozích jednání ho plánuje prosadit ve stavu legislativní nouze. Kabinet chce, aby poslanci normu schválili během dneška. Podle TOP 09 neexistuje důvod pro projednávání návrhu ve speciálním režimu. Podle Pirátů jsou už současná opatření špatná. Zástupci opozičních stran to řekli novinářům před schůzí Sněmovny.
Hospodářská škoda, kterou vláda odůvodňuje způsob přijetí, může podle šéfa sněmovního klubu TOP 09 Jana Jakoba vzniknout jedině kvůli soudním sporům spojeným s dosavadními opatřeními. Podle TOP 09 nejsou pomocí lidem, ale nebezpečným zásahem do ekonomiky.
Lidovci se podle předsedy Marka Výborného proti návrhu jako takovému obecně nestaví, chtějí ale do předlohy doplnit brzdy proti jeho případnému zneužití mimo krizovou situaci. Novinářům řekl, že dobu, po kterou by mohl být nástroj využíván, je třeba zkrátit na 90 dnů s možností prodloužení o dalších 90 dnů. S dalším prodloužením by pak musela podle návrhu lidovců souhlasit i Sněmovna. Vláda by neměla podle KDU-ČSL dostat možnost takové opatření vydávat bez povinných odborných podkladů, stanovisek jednotlivých ministerstev a úřadů.
"Ten bod by se měl správně jmenovat 'miliardové plýtvání a socialistické experimenty vlády Andreje Babiše' (ANO). Přesně to se dnes děje. Vláda slibuje lidem levnější pohonné hmoty, ve skutečnosti nabízí větší moc státu a větší chaos na trhu," popsal pohled TOP 09 na vládní předlohu Jakob.
"Vláda nám ukazuje, že není schopná používat nástroj tak, aby to dávalo smysl," uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Nynějšími opatřeními podle něj vláda způsobuje nedostupnost paliv na trhu. "Celé to připomíná dítě, které se dostalo k zápalkám, podpálilo s nimi záclony a teď se ptá, jestli by na Vánoce mohlo dostat plamenomet. Je potřeba, aby vláda činila zásahy tak, aby dávaly smysl," uvedl.
Návrh zákona reaguje na skokové zdražení paliv po vypuknutí konfliktu v Perském zálivu. Úprava by měla nahradit současné opatření obecné povahy, které vláda přijala začátkem dubna s platností do konce měsíce. Ministerstvo financí na jeho základě stanovilo nejvyšší povolenou marži prodejců pohonných hmot a prominulo část spotřební daně na naftu. Zároveň denně rozhoduje o nejvyšší možné prodejní ceně benzinu a nafty pro další den.
Zákon poskytne vládám podle ministerstva financí silnější postavení při rozhodování o cenách pohonných hmot, než jsou současné cenové výměry ministerstva. Zároveň bude moct být vláda akceschopnější při přijímání regulace. Podle úřadu se také zvýší právní jistota ohledně přijatých opatření.
Takzvané zkrácené jednání ve stavu legislativní nouze umožňuje sněmovní schválení předloh za jediný den. Sněmovní rozpočtový výbor dnes doporučil dolní komoře návrh schválit.