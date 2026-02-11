Opozice je spokojená s tím, že ÚS nezrušil trestnost činnosti pro cizí moc
11. 2. 2026 – 10:44 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Opoziční politici jsou spokojení s rozhodnutím Ústavního soudu (ÚS), podle kterého neoprávněná činnost pro cizí moc zůstává součástí trestního zákoníku.
Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) ve vyjádření zaslaném ČTK ocenil, že soud dal za pravdu jeho bývalému kabinetu. Současná vláda, která v programovém prohlášení slibuje ustanovení zrušit, se podle vicepremiérky Aleny Schillerové (ANO) s rozhodnutím seznámí a probere ho na koaliční radě i na jednání vlády.
Předsedkyně senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová za navrhovatele stížnosti řekla novinářům, že rozhodnutí ÚS respektuje. Nadále ale s odkazem na některé právníky trvá na tom, že formulace trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc je formulována vágně a je zneužitelná. Předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra obecně poznamenal, že odpůrci schváleného znění zákonů by neměli z ÚS dělat třetí parlamentní komoru.
ÚS dnes zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Návrh podepsalo 24 senátorů, podle kterých je sporná úprava neurčitá, obecně formulovaná a zneužitelná, a navíc jde o protiústavní přílepek. Podle ústavních soudců však o přílepek nešlo. Zároveň zdůraznili principy "bránící se demokracie".
Fiala je rád, že soud dal za pravdu bývalé vládě. "Obzvláště jsem rád, že soud vyzdvihl 'důležitost principu bránící se demokracie'," sdělil Fiala ČTK. Předseda STAN a bývalý vicepremiér Vít Rakušan na síti X ocenil, že paragraf prošel testem ústavnosti. "Trvám na tom, že i dle informací bezpečnostních složek je nezbytný k tomu, abychom dokázali postihovat takové chování, které je přímou hrozbou pro naši bezpečnost a bylo dosud nepostižitelné," uvedl.
Snahy o jeho zrušení vnímá Rakušan jako podrývání strategické bezpečnosti Česka v době zuřící hybridní války. Programové prohlášení vlády uvádí, že zákon nesmí vágními formulacemi umožnit selektivní trestání. "Proto zrušíme trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc," píše kabinet. Premiér Andrej Babiš (ANO) však v lednu řekl, že změnu zákona nyní koalice neřeší. "Není to na stole, uvidíme," dodal.
Schillerová dnes ve Sněmovně řekla, že je nutné se nejdříve s rozhodnutím seznámit podrobně. "Budeme se o tom bavit jak na koaliční radě, tak na vládě, nebudu předjímat další postup," odpověděla na dotaz, jak kabinet na rozhodnutí zareaguje. Podle místopředsedy sněmovního bezpečnostního výboru Radka Kotena (SPD) soud legitimizoval přílepky k zákonům. "A vrátil ČR do 50. let minulého století, konkrétně zabezpečí opakování podobných procesů, jako byl veden proti Miladě Horákové," napsal Koten ČTK.
Člen bezpečnostního výboru Jan Bartošek (KDU-ČSL) připomněl, že zrušení paragrafu před ÚS odmítl i Babiš. "Což je v dnešní napjaté bezpečnostní situaci správné. Jen mě mrzí, že paragraf před volbami v rámci kampaně lživě kritizoval, stejně jako celou řadu jiných reforem Fialovy vlády, které nyní nicméně chce ponechat v platnosti," sdělil Bartošek ČTK.
Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek ČTK napsal, že rozhodnutí soudu pokládá za správné. Připomněl, že policie v lednu obvinila podle tohoto paragrafu člověka podezřelého z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Šlo o jeho první využití. "Nedávné stíhání špiona ukazuje, že zákon má smysl. Zvlášť v situaci, kdy je Rusko vůči ČR nepřátelskou mocností, je taková právní úprava nezbytná," uvedl.