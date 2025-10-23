Opozice a vláda se hádají kvůli povolenkám. Kdo to ale nakonec zaplatí?
23. 10. 2025 – 10:54 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Andrej Babiš se znovu pustil do ministra životního prostředí Petra Hladíka. Tentokrát kvůli emisním povolenkám ETS2, o nichž Hladík tvrdí, že se České republice podařilo prosadit cenový strop. Babiš ale říká, že jde o pouhý dopis z Bruselu a že Hladík klame veřejnost.
„Žádný strop to není, je to alibismus,“ říká Babiš
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se z dovolené ozval s ostrou kritikou ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). Ten v uplynulých dnech oznámil, že Evropská komise vyslyšela český požadavek na úpravu systému nových emisních povolenek ETS2 a že stanovila cenovou hladinu, při jejímž překročení budou na trh uvolněny další povolenky.
Babiš to ale označil za lež. „Evropská komise pouze napsala dopis, v němž se píše, že od roku 2027 uvolní na trh navíc povolenky na 80 tisíc tun emisí oxidu uhličitého v okamžiku, kdy cena povolenek překročí 45 eur za tunu. Není to žádný legislativní návrh,“ tvrdí bývalý premiér.
Podle něj tak Hladík žádný cenový strop nevyjednal a lidé budou dál platit. „Žádný strop to není, občané budou platit, pokud se to na té radě nezastaví… Je to totální alibismus,“ prohlásil šéf ANO.
Babiš zároveň znovu vyzval premiéra Petra Fialu (ODS), aby navrhované změny odmítl. „Pokud to neudělá, tak od roku 2027 zdraží plyn nejméně o 20 procent a benzín i nafta o více než tři koruny,“ předpověděl. Dodal, že pokud se znovu ujme vlády, návrhy odmítne – a když bude třeba, obrátí se i na soud. Varoval rovněž před „spekulanty, kteří se na povolenkách budou snažit vydělat“.
Hnutí ANO se nyní pokouší sestavit vládu spolu se SPD a Motoristy sobě.
Hladík: Babiš chce vyvést Česko z Evropské unie
Ministr životního prostředí Petr Hladík na Babišovu kritiku reagoval bez servítků. „Není to tak, že něco může Česko zablokovat nebo neudělat. Nedělat věci, na kterých se shodneme společně, vede k izolaci Česka a budoucímu vystoupení z Evropské unie. Andrej Babiš svým řešením vyvádí Českou republiku z Evropské unie,“ uvedl pro server Novinky.cz.
Hladík zároveň připomněl, že o systému emisních povolenek se rozhodlo už dříve. „Emisní povolenky jsou od roku 2023 schváleny Evropským parlamentem. Je to stejné, jako když parlament schválí zákon. Nemůžete ho pak jen tak odmítnout, ale musíte najít většinu pro jeho změnu,“ vysvětlil.
„Objížděli jsme ministry, abychom změnu prosadili“
Podle Hladíka byla změna, kterou se podařilo vyjednat, přesto velkým úspěchem. „Týden po tom, co byla schválena nová Komise, jsem jednal osobně s panem eurokomisařem Wopke Hoekstrou, že chceme u povolenek změnu. Tenkrát se mi vysmál, že pro ni nezískáme většinu. Já a moji kolegové z ministerstva jsme objížděli ministry dalších zemí a telefonovali jim, až se nakonec podařilo změny dosáhnout,“ popsal.
Nový systém ETS2 má rozšířit obchodování s povolenkami například na silniční dopravu a vytápění budov a začne platit v roce 2027. Česká republika patří do skupiny téměř dvaceti států, které požadovaly, aby systém byl předvídatelný a neohrožoval občany prudkým zdražením energií.