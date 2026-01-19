Dnes je pondělí 19. ledna 2026., Svátek má Doubravka
19. 1. 2026 – 4:30 | Magazín | BS

Opět udeří arktická zima! Žene se ledová bestie z východu, přinese zásadní propad teplot
zdroj: Freepik.com
Meteorologické modely předpovídají, kdy opět udeří mrazy.

Po chvíli oddechu a návratu k podzimním teplotám se podle meteorologů opět máme na co těšit: Z východu se totiž valí obrovská masa arktického vzduchu, která podle všeho zasáhne především východní Evropu, ale je pravděpodobné, že ovlivní počasí i v Česku.

V některých východoevropských městech můžeme čekat velmi ostré ochlazení: Teploty mohou spadnout k až -30 °C, varuje meteorologická služba Ventusky s odkazem na model pro střednědobé předpovědi ECMWF.

Podle modelu by mráz měl již o příštím víkendu ovlivnit počasí i u nás: Okolo Orlických hor hlásí -25 °C, řada pohraničních oblastí, například v Pardubickém, Zlínském a Ústeckém kraji může podle ECMWF čekat -20 °C. Zima by měla být i ve středních Čechách: -15 °C.

Před víkendovým ochlazením důrazně varuje i slovenský server iMeteo.sk. Zimu čeká i služba AccuWeather, ta ji ale předpovídá spíše až ke konci ledna a především v první polovině února.

Ochlazení očekávají i meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu, ačkoliv v jejich podání zatím nejde o až takové drama: Noční teploty by se podle ČHMÚ mohly v polovině týdne propadnout někam k -9 °C, denní mírně pod nulou či na nule.

ventusky 180126 zdroj: Ventusky

