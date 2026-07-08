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OpenAI ve čtvrtek uvede na trh svůj nejpokročilejší model umělé inteligence

8. 7. 2026 – 10:34 | Zpravodajství | Alexej Chundryl

OpenAI ve čtvrtek uvede na trh svůj nejpokročilejší model umělé inteligence
zdroj: Profimedia
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Americká společnost OpenAI, která stojí za jazykovými modely ChatGPT, ve čtvrtek uvede na trh svůj nejpokročilejší model umělé inteligence (AI) GPT-5.

6. Firma o tom informovala v úterý večer na sociální síti X. Společnost spuštění modelu v červnu odložila na žádost americké vlády. Rozsáhlé spuštění schválilo po dodatečném vládním testování americké ministerstvo obchodu, napsal s odkazem na své zdroje server Axios.

Americká vláda požádala OpenAI o odklad kvůli obavám o národní bezpečnost a možné zneužití výkonných systémů umělé inteligence. Washington zintenzivňuje kontrolu vydávání pokročilých modelů AI, aby identifikoval potenciální hrozby. Objevují se domněnky, že by technologie mohla být zneužita armádou nebo zpravodajskými službami v Číně, Rusku a dalších zemích.

OpenAI se nyní chystá uvést na trh tři modely GPT-5.6. Nejpokročilejším modelem OpenAI je nyní Sol, Terra představuje cenově dostupnější variantu střední třídy a Luna je z hlediska nákladů nejvýhodnější.

Společnost předtím omezila přístup k modelu na malou skupinu prověřených partnerů. Jejich údaje sdílela s úřady, uvedla agentura Reuters.

Zpráva přichází krátce poté, co Spojené státy minulý týden zrušily omezení uvalená na nejnovější modely umělé inteligence společnosti Anthropic. Pozastavit přístup k nim Washington nařídil necelé tři týdny předtím a zdůvodnil to také riziky pro národní bezpečnost.

Tagy:
Vláda USA internet firmy AI ChatGPT OpenAI
Zdroje:
ČTK
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Alexej Chundryl
Jsem původem z Turkmenistánu, ale v Česku žiju od svých čtyř let. Nechodil jsem na žurnu, prostě jsem se naučil psát. Zajímají mě sociální témata, migrace, zahraniční politika. Rád jezdím na skejtu, sedím v kavárně a fotím lomo.

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