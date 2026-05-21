Opalovací krém z minulého léta? Tohle rozhodne, jestli je ještě bezpečný
21. 5. 2026 – 14:02 | Zpravodajství | Alex Vávra
Starý opalovací krém nemusí automaticky patřit do koše. Odborníci vysvětlují, jak dlouho si přípravky zachovávají účinnost, podle čeho poznat zkažený produkt a proč může být největším problémem špatné skladování během horkých letních dnů.
S prvními teplými dny začínají lidé vytahovat letní výbavu, plavky, lehátka i opalovací krémy, které zůstaly ve skříňce po minulé sezoně. Málokdo si ale při balení na dovolenou nebo první návštěvu koupaliště uvědomí, že právě opalovací krém patří mezi produkty, jejichž účinnost se může časem výrazně změnit. Zatímco některé lahvičky vydrží bez problémů i několik let, jiné mohou ztratit ochranné vlastnosti mnohem dříve.
Otázka, zda je možné používat loňský opalovací krém, přitom není jen kosmetickou drobností. Ochrana před UV zářením hraje důležitou roli v prevenci spálení pokožky, předčasného stárnutí kůže i vážnějších zdravotních problémů včetně rakoviny kůže. Právě proto odborníci doporučují věnovat stavu opalovacího krému větší pozornost, než většina lidí běžně dělá.
Výrobci kosmetiky dnes podléhají přísným pravidlům a jejich produkty musí procházet testy stability. Ty sledují, jak se krém chová při různých teplotách, vystavení světlu nebo při dlouhodobém používání. Kontroluje se například chemická stabilita UV filtrů, možnost množení bakterií nebo změny konzistence produktu.
Na obalech opalovacích krémů se proto často objevuje symbol otevřeného kelímku s číslem a písmenem M. Tento takzvaný PAO symbol označuje doporučenou dobu použitelnosti po otevření. U většiny opalovacích krémů bývá uvedeno 12 měsíců. Některé produkty mají navíc přímo vyznačené datum expirace.
Pokud datum na obalu chybí, považuje se výrobek obvykle za bezpečný přibližně tři roky od nákupu. Odborníci proto doporučují napsat si datum koupě přímo na obal, zejména pokud jde o větší balení používané více sezon. Zajímavé je, že správně skladovaný opalovací krém nemusí po roce automaticky ztratit účinnost. Moderní přípravky jsou navrženy tak, aby UV filtry odolávaly běžnému používání i slunečnímu záření. Mnohem větší problém představuje nesprávné zacházení během léta.
Jak poznat, že už opalovací krém nefunguje správně
Jedním z nejdůležitějších ukazatelů je vzhled a vůně produktu. Pokud krém zapáchá, změnil barvu nebo se rozdělil na hustou a tekutou část, je velmi pravděpodobné, že už není v pořádku. K podobným změnám dochází při rozkladu některých složek nebo při narušení původního složení produktu. Nebezpečí starého opalovacího krému nespočívá především v toxicitě, ale ve ztrátě ochrany proti UV záření. Člověk pak může získat falešný pocit bezpečí, i když jeho pokožka není dostatečně chráněná. Výsledkem může být rychlejší spálení, vyšší citlivost pokožky nebo dlouhodobé poškození kůže.
Odborníci upozorňují, že některé změny nemusí být na první pohled viditelné. Krém může vypadat normálně, ale přesto už nemusí poskytovat ochranný faktor SPF uvedený na obalu. Pokud si člověk není jistý stářím produktu nebo tím, jak byl skladován, je bezpečnější koupit nový.
Na druhou stranu odborníci připouštějí, že v situaci, kdy není k dispozici jiná ochrana, může být i starší opalovací krém lepší než žádný. Pokud stále normálně voní, má původní konzistenci a nebyl vystaven extrémnímu horku, pravděpodobně ještě určitou ochranu poskytne. Doporučuje se ale nanášet ho častěji a ve větším množství.
Největším nepřítelem opalovacího krému je horko
Mnoho lidí nechává opalovací krém celé hodiny na přímém slunci u bazénu nebo na rozpálené pláži. Právě vysoké teploty ale mohou výrazně urychlit rozklad účinných látek. UV filtry se mohou stát méně stabilními a produkt pak přestává fungovat tak, jak má. Odborníci proto doporučují uchovávat lahvičky ve stínu, zabalené v ručníku nebo uložené v chladicí tašce. Překvapivě přitom není nutné skladovat opalovací krém v lednici, pokud to výslovně neuvádí výrobce. Důležitější je zabránit dlouhodobému přehřívání produktu.
Problém může nastat i v autě během letních dnů. Teplota v zaparkovaném voze totiž běžně překračuje hranici, kterou kosmetické výrobky dobře snášejí. Pokud opalovací krém zůstává opakovaně několik hodin v rozpáleném interiéru auta, jeho životnost se může výrazně zkrátit. Správné skladování přitom nevyžaduje nic složitého. Stačí držet produkt mimo přímé slunce, dobře uzavírat víčko a nevystavovat ho zbytečně vysokým teplotám. Díky tomu může vydržet bezpečný a účinný výrazně déle.
Opalovací krém bývá často považován za běžnou součást letní výbavy, kterou lidé používají automaticky bez větší kontroly. Ve skutečnosti ale právě jeho stav rozhoduje o tom, jak dobře pokožku ochrání. Kontrola vůně, konzistence a data spotřeby proto může být stejně důležitá jako samotné pravidelné mazání během pobytu na slunci.