Ondřej Brzobohatý už má sporů plné zuby: "Nechoďte k soudu, prosím!"

24. 7. 2025 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková

Populární umělec už se po rok a půl dlouhých tahanicích vyloženě nemůže dočkat verdiktu.

Když oblíbený hudebník Ondřej Brzobohatý podával někdy počátkem loňského roku žalobu na svou bývalou manželku Taťánu Kuchařovou kvůli nactiutrhání a špinění pověsti, určitě se cítil v právu (a měl proč, soud mu už dal v podstatě za pravdu), ale nejspíš nečekal, k jaké tryzně v ten moment odsoudil především sám sebe.

Roztahaný soudní spor, milion soudních jednání, neustálé odročování a nekonečný maraton kydání hnoje už totiž mu přepychově leze na nervy.

„Prosím vás, kdyby se kdokoli chtěl s někým žalovat, tak to nedělejte, protože chodit k soudu je něco tak strašně otravného, ošklivého, odporného. A žere to šíleně moc energie,“ přiznal upřímně.

„A pokud jste na toho druhého naštvaný nebo vás to nějak štve, máte pocit, že vám ublížil, zkuste se s ním domluvit nějakou přátelskou cestou. Ale hlavně nechoďte k soudu, prosím,“ přidal radu do života pro fanoušky a veřejnost.

Rovnou sice tvrdí, že rozhodnutí podávat žalobu nelituje a jde mu pouze o odhalení pravdy a spravedlnosti kvůli lžím... Ale zda by se opravdu znovu pustil do sporu, kdyby měl možnost vrátit se v čase, už ví jen on sám.

Příští jednání ve sporu Brzobohatého a Kuchařové proběhne koncem srpna. Existuje už docela velká pravděpodobnost, že by mohlo být poslední a že by konečně mohl padnout verdikt. Pak už bude mít Brzobohatý konečně svatý klid.