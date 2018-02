Olympiáda mění historii. Z KLDR vyslali Kimovu sestru

Až olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu dokázaly prolomit napětí, které mezi oběma zeměmi Korejského poloostrova trvá od 50. let minulého století. Důkazem je i příjezd sestry severokorejského diktátora Kim Čong-una do dějiště her, kde se zúčastní slavnostního zahájení. V Pchjongčchangu dnes ale proti KLDR demonstrovaly stovky lidí.