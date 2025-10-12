Olympiáda bude bez Noska, vítěz Stanleyova poháru má poraněné koleno
12. 10. 2025 – 9:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejová reprezentace se bude muset na únorových olympijských hrách v Miláně obejít bez pomoci útočníka Tomáše Noska.
Letošní vítěz Stanleyova poháru v dresu Floridy si v létě při tréninku poranil koleno a na vrcholný turnaj sezony se nestihne připravit. Třiatřicetiletý hráč to uvedl v rozhovoru na webu bezfrazi.cz.
"Krátce před oslavou se Stanley Cupem v Pardubicích mi při skákání na bednu luplo v kolenu. Den předtím, než mi pohár přiletěl, jsem dostal výsledky rezonance, které mluvily jasně: Vaz v čudu, půl roku rekonvalescence, konec s nadějemi na účast v Miláně. S nadějemi na zřejmě moji jedinou příležitost, jak se na hry podívat," uvedl Nosek.
Odchovanec Pardubic neměl místo v národním týmu pod pěti kruhy jisté, dalo se ale předpokládat, že by jej trenér Radim Rulík povolal. Na olympiádě se poprvé od Soči 2014 mohou představit hráči z NHL a Česko jich v elitní zámořské soutěži má aktuálně jen dvacet, sedm z nich jsou přitom brankáři.
Nosek v příběhu nazvaném "Vnitřní oheň" popsal i svoji poslední, nepříliš pozitivní zkušenost s reprezentací. Rulík jej totiž vyřadil z kádru před loňským mistrovstvím světa v Praze, na kterém Česko získalo zlaté medaile.
Extraligový šampion v dresu Pardubic ze sezony 2011/12 byl s Rulíkem domluvený, že na turnaji v Brně před MS odehraje dva zápasy. Kouč jej ale po jednom utkání vyřadil z kádru.
"Neskutečně mě to vytočilo. Že jsem nedostal možnost zahrát si na domácím mistrovství světa, to byla jedna věc. Ale že jsem měl něco slíbeného a kvůli tomu jsem vytáhl z Ameriky předčasně rodinu, to mě v tu chvíli trápilo víc," uvedl Nosek a dodal, že jeho starší syn je poloviční autista a potřebuje speciální péči. "A v zámoří ji na rozdíl od Česka má. A já je o dva měsíce dřív, než bylo nutné, nastěhoval do malého bytu v Pardubicích, kde s nimi nebylo pořádně co dělat," řekl Nosek.
Skutečnost, že se do nominace nevešel, akceptoval. Naštvalo jej ale Rulíkovo jednání. "Když si mě tak jako ostatní vyřazené hráče po oznámení finální soupisky Radim zavolal do svého kamrlíku, kde byl i celý realizační tým, nepustil jsem ho ke slovu. Tak jako teď tady jsem mu vylíčil svoji situaci a připomněl, s čím mě do Brna pozval. 'Já vím,' neoponoval," popsal Nosek.
Vyřazení z týmu bral ale i jako motivaci připravit se na další sezonu, ve které se podílel na triumfu Floridy v play off NHL a připsal si největší úspěch kariéry. Aktuálně už Nosek urovnal i svůj vztah s Rulíkem a je připraven reprezentovat. Do Milána ho ale zdraví nepustí.