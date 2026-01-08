Olga Lounová se stala dvojnásobnou maminkou a září štěstím: "Vítej mezi námi, Vivien!"
8. 1. 2026 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke
Slavná zpěvačka slaví příchod nového člena rodiny a celá jen září štěstím.
Začátek roku se u slavné zpěvačky Olgy Lounové nesl ve znamení velkých očekávání zakončených odměnou v podobě ještě větší radosti. Těhotná pěvkyně věděla, že porod může přijít každým dnem: Dcerka si nakonec k prvnímu zhlédnutí našeho světa vybrala 4. leden.
„Viva život! Vivien, vítej mezi námi. Tvé jméno je samo o sobě oslavou. Chtěla jsem, aby ti připomínalo, jak moc jsme se na tebe těšili,“ neskrývá Olga své štěstí na sociální síti.
Původ jména je v životě samotném: „V latině vivus znamená živý, plný života, ať je Tvůj život plný radosti!“ popřála.
Novorozená holčička i maminka jsou podle všeho v nejlepším pořádku, zdravé a při síle. Malá Vivien měří 49 cm a váží 3,5 kila.
„Moc bych přála všem budoucím těhotným ženám takovýto krásný přirozený porod jako jsem mohla mít já,“ rozloučila se zpěvačka, která má s partnerem ještě tříletou dceru Arianne.
Fanoušci, kteří by chtěli Olgu poslechnout naživo, si kvůli jejím mateřským povinnostem budou muset samozřejmě trochu počkat. Olga nicméně nehodlá zmizet ze scény na celá léta: Už za necelý rok chystá návrat a koncert: Její akce s názvem Sraz optimistů se uskuteční 5. listopadu 2026 v O2 universum.
Zobrazit příspěvek na Instagramu