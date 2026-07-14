Okamuru do Číny doprovodí 40 firem, jednat chce o leteckém spojení či vízech
14. 7. 2026 – 12:21 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Předsedu Sněmovny Tomia Okamuru (SPD) na návštěvu Číny doprovodí delegace 40 českých firem, kterou pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR.
Novinářům dnes Okamura řekl, že chce v Číně jednat o přímých leteckých spojeních či bezvízovém styku. Cílem musí být také přilákat do Česka větší počet čínských turistů, jejichž počet podle Okamury významně klesl po epidemii covidu-19.
Okamura podle vládního dokumentu zamíří do Pekingu, do Šanghaje, Chang-čou nebo Čcheng-tu. Cesta by se měla uskutečnit mezi 19. a 25. červencem. "Součástí delegace je přibližně 40 českých firem, které velice usilují o obchodní kontrakty s Čínou, mají tam předjednaných spoustu kontraktů," uvedl dnes Okamura. Svaz průmyslu a dopravy podle něj Čínu označil za preferovanou destinaci. "Tomuto požadavku jsme vyšli rádi vstříc," dodal.
Cílem cesty je podle Okamury také přilákat čínské turisty do Česka. Šéf Sněmovny zmínil, že tamní turisté jsou na prvním místě v útratách na osobu na den, ale nyní jich do ČR jezdí jen zhruba třetina oproti době před pandemií. "Chci, aby sem jezdili více a utráceli peníze, bude to vítaný příjem pro rozpočet," uvedl Okamura.
Chce jednat o leteckých spojeních či zrušení vízové povinnosti pro Čechy cestující do Číny. Partnery chce při jednáních požádat také o uspořádání výstavy terakotové armády v Praze. "Připravili jsme ve spolupráci s Národním muzeem kompletní materiál včetně výstavních prostor, způsobu zabezpečení na tuto světovou výstavu, kterou tuším Čína vyvezla do světa pouze třikrát," uvedl Okamura. Jednat bude s ministrem kultury a cestovního ruchu či šéfem čínského parlamentu.
Premiér Andrej Babiš (ANO) se nechal opakovaně slyšet, že jeho vláda nebude dělat hodnotovou zahraniční politiku, nýbrž pragmatickou. Podle něj hodnotová politika Česku nic nepřinesla. V minulosti Peking často kritizoval Česko kvůli údajnému porušování principu jedné Číny, mimo jiné v souvislosti s návštěvami českých politiků na Tchaj-wanu či s loňskou návštěvou prezidenta Petra Pavla u dalajlamy při příležitosti jeho 90. narozenin. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) oznámil záměr obnovit standardní úroveň vztahů s Čínou už na začátku letošního roku.
Tchaj-wan navštívil dvakrát předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), v ostrovní zemi byla také Okamurova předchůdkyně v čele Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Pro letošní cestu na Tchaj-wan vláda odmítla poskytnout Vystrčilovi vládní letadlo, cestoval komerční linkou. Babiš rozhodnutí vlády zdůvodnil českými ekonomickými zájmy v pevninské Číně, která považuje tento ostrovní stát za své území. Proti tomu se předseda Senátu ohradil s tím, že tchajwanské investice v Česku jsou vyšší a hodnotnější než ty čínské. Vystrčil soudí, že by nemělo být problematické udržovat obchodní a politické vztahy s Tchaj-wanem i s Čínskou lidovou republikou.