Okamura před svou cestou do Číny jednal i s tajnými službami
19. 7. 2026 – 16:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) při přípravě cesty do Číny konzultoval návštěvu s vedením českých tajných služeb.
Řekl to dnes v diskusním pořadu v televizi CNN Prima News. Současně nevyloučil, že součástí jednání mohou být aktuální konzulární záležitosti včetně případu zadržovaného Čecha. Odmítl ale sdělit, zda o něm bude v Číně skutečně jednat. Na cestu do Číny odlétá předseda Sněmovny dnes odpoledne.
Okamura řekl, že před cestou absolvoval koordinační schůzky s ministerstvem zahraničí a také s vedením českých tajných služeb. "Já jsem měl schůzku samozřejmě, a nechci to víc rozebírat, i s vedením tajných služeb, abychom si vyměnili na to informace," uvedl. Dodal, že česká delegace je připravena řešit i aktuální konzulární záležitosti. Okamura poté na briefingu před odletem označil konzultace s bezpečnostními složkami za standardní součást přípravy návštěvy významné země.
České ministerstvo zahraničí tento týden potvrdilo, že v Číně byl nedávno zadržen český občan. Na otázku, zda bude s čínskou stranou jednat o jeho propuštění, dnes Okamura přímo neodpověděl. Uvedl, že řekl maximum, které může zveřejnit. Dodal, že nepovažuje za vhodné vést podobná jednání prostřednictvím médií před jejich uskutečněním.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib naopak v diskusním pořadu uvedl, že Okamurova cesta legitimizuje postup Číny, kterou označil za zemi využívající takzvanou diplomacii rukojmích. Řekl, že podle něj existuje časová souvislost mezi zadržením údajného čínského špiona v Česku a zadržením českého občana v Číně. Tvrdí také, že Čína není spolehlivým obchodním partnerem a připomněl dřívější spory kolem Prahy či nenaplněné čínské investice v Česku.
Okamura uvedl, že hlavními cíli jeho cesty jsou podpora příjezdového cestovního ruchu z Číny, jednání o zrušení víz pro české turisty, obnovení přímých leteckých spojení, podpora českých firem a snaha uspořádat v Praze výstavu terakotové armády.
Případ zadrženého Čecha vyšel najevo tento týden, když české ministerstvo zahraničí ve čtvrtek potvrdilo, že v Číně byl nedávno zadržen český občan a že ambasáda v Pekingu je s ním v konzulárním kontaktu. Peking následně uvedl, že je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti, a současně vyzval k propuštění čínského občana zadržovaného v Česku kvůli podezření ze špionáže. Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvedl, že oba případy spolu podle české strany nesouvisejí.
S Macinkou o Čechovi zadrženém v Číně Okamura hovořil. Řekl, že pokud o to české ministerstvo zahraničí požádá, je připraven na případu při cestě do Číny spolupracovat.
Někteří opoziční politici míní, že by Okamura v současné situaci do Číny jezdit neměl. "Úroveň vzájemných vztahů tomu zcela zjevně neodpovídá," uvedl na síti X bývalý šéf diplomacie Jan Lipavský (za ODS). Podle místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška by měl Okamura cestu okamžitě zrušit. "Peking zadržuje českého občana, naše bezpečnostní služby varují před čínskými špionážními a vlivovými operacemi - a předseda Sněmovny tam chce jet řešit byznys a terakotovou armádu? To je ponížené klanění totalitnímu režimu," napsal.
Předseda Sněmovny před svým odletem obhajoval snahu vlády o normalizaci vztahů s Pekingem. Uvedl, že kabinet prosazuje realistickou a pragmatickou zahraniční politiku a hlásí se k politice jedné Číny, kterou podle něj zastávají i Spojené státy a další západní země. Česko chce podle něj rozvíjet obchodní a kulturní spolupráci jak s Čínou, tak s Tchaj-wanem. Argumentoval také tím, že ministři řady evropských zemí i představitelé dalších západních demokratických států do Číny běžně cestují.