Ohromující slevová bomba: Kaufland odhalil tajné superakce

4. 8. 2025 – 13:44 | Zprávy | Anna Pecena

Kaufland rozjel nový akční leták platný od 6. do 12. srpna 2025 a tentokrát jde opravdu do tuhého. Tak výhodné ceny, že se leckomu protočí oči. Přinášíme vám přesný výběr nejzajímavějších slev, které skutečně najdete v letáku.

Maso za pár kaček a šunka skoro zadarmo

Masové výrobky letos v létě letí a Kaufland se rozhodl napumpovat slevy tak nízko, že mnohé zákazníky donutí přehodnotit svůj nákupní plán. Vepřová plec bez kosti za 78,90 Kč/kg? To není chyba v tisku, ale realita z oficiálního letáku. K tomu přidejte šunku Bohemia značky Chodura za 18,90 Kč/100 g a je jasné, že domácí grilovačka nebo nedělní oběd budou nejen chutné, ale i levné.

A pozor, akční ceny platí při použití Kaufland Card, což znamená, že kdo ji má, ten šetří dvakrát tolik. Bez ní jsou ceny sice stále nižší než obvykle, ale ty nejlepší padnou skutečně jen držitelům karty.

Mléčné zlato: Smetana, pomazánky i slavný Hermelín

Na mléčných výrobcích se taky dá ušetřit pořádný balík. Tradiční pomazánkové od značky Olma (150 g) koupíte za 19,90 Kč, což je téměř poloviční cena oproti běžné nabídce. Smetana ke šlehání od Kunína (200 g) je v akci za 23,90 Kč a legendární Hermelín od Sedlčanského (100 g) pořídíte za 29,90 Kč.

Tyhle klasiky se neomrzí a když jsou za takovou cenu, proč neudělat zásobu do lednice?

Ryby, pivo, vodka: Letní večery za pár drobných

Ti, kdo milují rychlé večeře bez vaření, zbystří u slevy na tuňáka. Sun & Sea balení 3 × 80 g pořídíte za 64,90 Kč. A co by to bylo za večer bez chlazeného piva? Excellent 10° vás vyjde na 10,90 Kč za půllitr. Potřebujete něco silnějšího? Božkov vodka (1 l) je k mání za 109,90 Kč.

Tahle trojice tvoří základ každé letní pohody. A když se k tomu přidají tmavé hrozny (500 g) za 31,90 Kč, bude stůl plný chutí i bez zbytečných výdajů.

Domácnost taky nezůstává stranou

Nejen jídlem je člověk živ. V akci je i toaletní papír značky Linteo (3vrstvý, 7 rolí × 3 balení) za 144,90 Kč. Ušetříte tak skoro čtyřicet procent a doma bude klid. Sortiment domácí chemie a kosmetiky má v letáku také své místo, ale ceny se liší podle regionu – nejlepší je si konkrétní výběr ověřit přímo na webu nebo v aplikaci.

Shrnutí? Nakupujte teď, litovat budete později

Leták platný od 6. do 12. srpna 2025 není jen dalším z řady – je to cenová ofenzíva, která míří přesně na peněženku české rodiny. V době, kdy ceny jinde rostou, Kaufland sází na lákavé slevy a hity, které se opravdu vyplatí.

Stačí si stáhnout Kaufland Card, naplánovat nákup podle letáku, a za pár stovek můžete odcházet s plným vozíkem. Ale pozor – některé slevy platí jen do vyprodání zásob. Takže kdo dřív přijde… víte, jak to chodí.