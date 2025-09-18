Dnes je čtvrtek 18. září 2025., Svátek má Kryštof
18. 9. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

Ohromující proměna! Evu Burešovou byste na ulici nepoznali: Je z ní krátkovlasá blondýnka
zdroj: Profimedia.cz
Poznali byste ji vůbec? Fanoušci i produkce pořadu neskrývají nadšení.

Ke svůdné zpěvačce a herečce Evě Burešové už její vodopád havraních vlasů prostě patří. Tak moc, že když se z ničeho nic předvede v úplně jiném stylu, lidé ji takřka přestávají poznávat.

Proměna, nutno uznat, je přitom opravdu zásadní a Eva se změnila v praktický protiklad svého dosavadního vzezření.

Místo dlouhé tmavé hřívy najednou krátký blond v sestřihu, který až připomíná třeba ikonickou podobu Miley Cyrus.

Nejspíš ale nebude potřeba očekávat permanentní změna image: Vlasy totiž posloužily při natáčení nové řady improvizační show Možné je všechno, kterou brzy uvede TV Nova.

Pořad, který bude mimochodem nově moderovat Aleš Háma, staví známé tváře do neobvyklých a humorných situací, které by jinak zažily jen těžko. Přidejte nečekané interakce, pořádnou dávku improvizace a vtipná taškařice je na světě.

Všechno je možné. Možné je všechno,“ napsala Eva k fotce, na níž předvádí nové vlasy. Záplava nadšených reakcí na sebe nenechala dlouho čekat.

