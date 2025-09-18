Ohromující proměna! Evu Burešovou byste na ulici nepoznali: Je z ní krátkovlasá blondýnka
18. 9. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Poznali byste ji vůbec? Fanoušci i produkce pořadu neskrývají nadšení.
Ke svůdné zpěvačce a herečce Evě Burešové už její vodopád havraních vlasů prostě patří. Tak moc, že když se z ničeho nic předvede v úplně jiném stylu, lidé ji takřka přestávají poznávat.
Proměna, nutno uznat, je přitom opravdu zásadní a Eva se změnila v praktický protiklad svého dosavadního vzezření.
Místo dlouhé tmavé hřívy najednou krátký blond v sestřihu, který až připomíná třeba ikonickou podobu Miley Cyrus.
Nejspíš ale nebude potřeba očekávat permanentní změna image: Vlasy totiž posloužily při natáčení nové řady improvizační show Možné je všechno, kterou brzy uvede TV Nova.
Pořad, který bude mimochodem nově moderovat Aleš Háma, staví známé tváře do neobvyklých a humorných situací, které by jinak zažily jen těžko. Přidejte nečekané interakce, pořádnou dávku improvizace a vtipná taškařice je na světě.
„Všechno je možné. Možné je všechno,“ napsala Eva k fotce, na níž předvádí nové vlasy. Záplava nadšených reakcí na sebe nenechala dlouho čekat.
Zobrazit příspěvek na Instagramu