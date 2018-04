Ohrana 'Made in USA', kterou Trump moc nevychytal

- Aktuality - 0

Kdyby se teď konaly volby do Poslanecké sněmovny, znovu by zvítězilo hnutí ANO. Podle dubnového volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) by získalo těsně pod třicet procent hlasů. Pro stranu Andreje Babiše je to při srovnání s výsledky z předchozích měsíců mírná ztráta. Druhá by byla ODS, která by ale nezískala ani polovinu hlasů pro ANO. Do Sněmovny by se dostali i lidovci na rozdíl od TOP 09 a Starostů. více