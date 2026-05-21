Ohlídá dům a nikdy nespí: Action prodává bezpečnostní kameru, která nepotřebuje kabely
21. 5. 2026 – 7:00 | Magazín | BS
Oblíbený diskontní řetězec nabízí řešení pro zabezpečení domu, pozemku, zahrady i auta, které navíc neudělá díru v rozpočtu.
Představa nezvaného hosta na zahradě nebo nedejbože v domě musí nutně děsit snad každého. A obzvlášť v případě, že už má s něčím podobným zkušenosti a ví moc dobře, že o žádné další návštěvy lupičů opravdu nestojí.
Zabezpečit dům kamerami bývala výsada zbohatlíků. Ještě před několika lety se říkalo, že je snad lepší kamery nemít, protože tím dům signalizuje do světa, že je plný cenností a zloděje tak vlastně lákáte. Dnes už je ale situace naštěstí jiná: Kamery si může dovolit prakticky každý a už dávno nejde jen o nějaké snobské povyražení.
A když už se chystáte zabezpečit pozemek, proč si ještě k tomu neušetřit práci? Oblíbený řetězec Action začal prodávat Solární IP bezpečnostní kameru LSC Smart Connect, která, jak správně odhadujete ze slova „solární“ se přes den dobíjí ze slunce a je tak zcela nezávislá na elektrické síti.
Což znamená, že jednak nemusíte tahat a řešit žádné kabely po zahradě, a jednak se nemusíte bát žádných slepých minut či hodin v případě, že dojde k přerušení dodávky elektrické energie. Kameře je to fuk. Nespí. Běží dál. Vždycky.
A ačkoliv se bavíme o produktu z diskontu, nabízí parametry za které by se nemusela stydět ani dražší konkurence: Nahrává ve Full HD, disponuje nočním viděním, umí detekovat pohyb a okamžitě zasílá upozornění na telefon a má i obousměrný mikrofon i reproduktor, takže můžete na zloděje rovnou zakřičet z kamery. Nebo říct kurýrovi, ať nechá balíček před dveřmi.
Tím největším tahákem je ale bezesporu cena. Action tuto solární kameru prodává za dostupných 799 Kč. Pokud se podíváte na trh s elektronikou, zjistíte, proč to budí takový rozruch.
Obyčejné drátové kamery do zásuvky sice seženete kolem tisícovky, ale jakmile do filtru v e-shopu zadáte "solární napájení" a "integrovaná baterie", ceny vystřelí strmě vzhůru. Srovnatelné bateriové kamery se solárním panelem od zavedených značek, jako jsou Tapo, Xiaomi nebo Reolink, začínají běžně na částkách mezi 2 500 až 4 000 Kč. Model z Actionu tedy stojí méně než třetinu.
Doporučujeme nicméně ke kameře případně koupit i MicroSD kartu, pokud nemáte nějakou vlastní – kamery na této úrovni nemívají vlastní paměť a ukládání záznamů do cloudového úložiště se často pojí s předplatným. Pokud ale kameře věnujete paměťové médium, problém s jakýmikoliv měsíčními poplatky odpadá.
Jasně, kamera za osm stovek nenahradí profesionální bezpečnostní systém od Jablotronu s napojením na pult centrální ochrany policie. Jinak řečeno, pokud máte doma trezor se zlatými cihlami, svěřte zabezpečení do rukou profíků.
Pokud ale hledáte levný, rychlý a absolutně bezúdržbový způsob, jak si pohlídat auto na příjezdové cestě, zkontrolovat, jestli vám pes neutekl ze zahrady, nebo jednoduše odradit nenechavce od vaší chaty, je to trefa do černého. Za cenu jednoho průměrného oběda pro dva dostanete fungujícího elektronického hlídače, jehož instalaci zvládne s jedním šroubovákem naprosto každý.