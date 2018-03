Odveta: Britové vyhání ruské diplomaty

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Británie v reakci na případ otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery vypoví 23 ruských diplomatů, které úřady identifikovaly jako nedeklarované pracovníky tajných služeb. Na opuštění země mají týden. Poslancům britského parlamentu to ve středu oznámila premiérka Theresa Mayová s tím, že jde o největší počet vypovězených diplomatů za posledních více než 30 let, tedy od studené války.

Británie rovněž zruší plánované schůzky s Rusy na nejvyšší úrovni, informovala Mayová. Bude se to podle ní týkat například chystané návštěvy ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova v Londýně. Členové vlády ani královské rodiny také nepojedou na mistrovství světa ve fotbale, které se bude v Rusku konat v červnu a červenci. Mayová zároveň zdůraznila, že není v britském národním zájmu zcela přerušit dialog s Ruskem a že Británie nemá nic proti ruskému lidu.

"Zmrazíme ruská státní aktiva, kdekoli budeme mít důkaz, že by mohla být použita k ohrožení života či majetku britských občanů nebo lidí v Británii žijících," oznámila Mayová další opatření přijaté v souvislosti se Skripalovou kauzou. Británie podle ní rovněž posílí své možnosti uvalovat sankce za porušování lidských práv.

Kvůli Skripalově kauze Británie podle premiérky prověří, zda není třeba přijmout nová opatření namířená proti špionáži. O situaci bude dnes jednat na mimořádné schůzce Rada bezpečnosti OSN, ve čtvrtek bude kvůli kauze zasedat i Severoatlantická rada.

"Je tragické, že se prezident Putin rozhodl jednat tímto způsobem," uvedla Mayová. Zároveň poděkovala za podporu, jaké se Británii v posledních dnech dostalo od řady spojeneckých zemí.

Podle Mayové po útoku v jihoanglickém Salisbury, při kterém byla proti Skripalovi a jeho dceři použita nervová látka označovaná jako Novičok a vyvinutá v někdejším Sovětském svazu, existovaly jen dvě verze. Buď čin Rusko spáchalo přímo, nebo ruská vláda nad smrtící látkou ztratila kontrolu.

Moskva podle britské premiérky tváří v tvář žádosti o vysvětlení, jak se Novičok dostal do Británie, projevila naprosté pohrdání a neposkytla žádné "důvěryhodné vysvětlení". Jediným možným závěrem tak může být, že Rusko má pokus o vraždu Skripalových a ohrožení obyvatel Salisbury na svědomí. To britská premiérka označila za "nezákonné užití síly ruským státem proti Spojenému království".

Rusko už v úterý odmítlo na britské ultimátum reagovat a pohrozilo, že případné britské sankce nezůstanou bez odpovědi. Odmítá, že by s útokem na Skripalovi mělo co do činění. Ministr zahraničí Sergej Lavrov v úterý uvedl, že Londýn Moskvě odmítl poskytnout přístup k informacím o Skripalově kauze.