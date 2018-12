Odvážná komtesa v Rusku pomáhala válečným zajatcům. Čelila nemocem i nebezpečí

Hackerům se tři roky dařilo získávat informace z diplomatické komunikace Evropské unie. Informoval o tom list The New York Times. Z tisíců diplomatických kabelogramů podle něj hackeři zjistili mimo jiné to, jaké má EU obavy z nepředvídatelného chování amerického prezidenta Donalda Trumpa, jaké má problémy při jednání s Ruskem a Čínou či jaký má strach z obnovení íránského jaderného programu.

Ústavní soud zrušil část vyhlášky města Most, která zakazovala sezení mimo lavičky . Vyhověl návrhu ministerstva vnitra. Ministerstvo už dříve platnost vyhlášky pozastavilo s odkazem na pravidla vymezená ve starších nálezech Ústavního soudu. Sporná ustanovení tedy v posledních týdnech nebyla vymahatelná. Ministerstvo ani město nemají dnes u soudu své zástupce.

V Olomouci zasáhl ve středu časně ráno požár skladovací haly v Babíčkově ulici. Rozsah požáru je na ploše zhruba stokrát 30 metrů. Škody půjdou podle mluvčího hasičů Zdeňka Hošáka do desítek milionů korun. Při požáru nebyl nikdo zraněn, na místě stále zasahuje deset jednotek. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Příčina požáru zatím není známa.

