Odvahu tedy má. Dominice Myslivcové koupil přítel bourák za těžké miliony, sám má přitom tři exekuce

18. 4. 2026 – 6:42 | Magazín | Jana Strážníková

Odvahu tedy má. Dominice Myslivcové koupil přítel bourák za těžké miliony, sám má přitom tři exekuce
zdroj: Profimedia.cz
Nový přítel známé influencerky si nedělá těžkou hlavu a když se mu něco líbí, prostě si to koupí.

Populární internetová zlatovláska Dominika Myslivcová se nedávno pochlubila dárkem, ze kterého musel každý druhý motorista zezelenat závistí: Od přítele dostala zbrusu nové Lamborghini Urus, tedy káru, jejíž cena se v plné palbě může vyšplhat až někam k devíti milionům korun.

Většina by pravděpodobně netryskala radostí z barvy, ale co už, přestříkat se dá všechno.

Jak si nicméně všimla redakce eXtra.cz, Dominičin nový přítel, Jakub Vavroušek, by si možná měl přeci jen rozmyslet, jestli jen tak upustí devět mega za dárek. Podle všeho se totiž topí v dluzích.

Podle centrální evidence exekucí se s ním totiž pojí hned čtyři exekuční příkazy: Loni čelil jedné v řádu statisíců jako fyzická osoba, od února má dvě další na firmu a navíc ještě třetí od loňska také na firmu.

Těžko říct, jak moc se jedná o neplánované dluhy, nebo je to prostě jen součást modus operandi, protože Vavroušek podle všeho střídá firmy kadencí zhruba jedné za rok: Za posledních osm let figuroval v sedmi společnostech.

Ale kdo ví, třeba problém existuje jen na papíře, podnikání je podchycené, nikdo netratí, všechno je v pořádku a nový Urus žádnou díru do rozpočtu neudělá. 

Zdroje:
Instagram, Extra.cz, www.ceecr.cz
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Rusko se opět pokouší zatáhnout Bělorusko do války, uvedl Zelenskyj

Poslední dny Prince děsí: Co se dělo těsně před jeho smrtí?

