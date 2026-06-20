Odsouzený muž roku opět v průšvihu: Další žaloba!
20. 6. 2026 – 7:14 | Magazín | Jana Strážníková
Spory jen tak nekončí a někdejší vítěz prestižní soutěže Muž roku si od soudů neodpočine.
Je vysoce pravděpodobné, že dnes už soutěž Muž roku nejspíš nevyhrál. Josef Kůrka získal prestižní titul v roce 2016, od té doby si ale pověst moc nevylepšil, za což může především skandál s obtěžováním nezletilé dívky.
Aféra začala v roce 2024, kdy investigativní YouTuber Mike Oganesjan (MikeJePan) zveřejnil video, ve kterém oznámil, že Kůrka nevhodně komunikuje s nezletilou dívkou. Došlo k tomu poté, co se na něj obrátila sama poškozená.
Hned, jak se věc dostala na veřejnost, začal Kůrka všude, kde to jen šlo, tvrdit, že je celá věc smyšlená, vykonstruovaná a schválně narafičená proto, aby poškodila jeho jméno na veřejnosti. V rozhovorech pro média dokonce zmiňoval, že to bude naopak Oganesjan, kdo půjde do vězení za podvody.
Jenže soud měl nakonec jasno: Obžaloba je v právu a Kůrka byl odsouzen za zneužití dítěte k výrobě pornografie ve stádiu pokusu (zkrátka ze slečny zkoušel tahat neslušné fotky), šíření pornografie (něco jí také sám posílal) a ohrožování výchovy dítěte. Dostal dvacet měsíců podmínky se zkušební dobou tří let.
A ani nyní nebude mít klid, protože soudy nekončí. Nutno nicméně doplnit, že se nejedná o novou aféru, nýbrž pokračování té stávající. Kůrku totiž nyní zažaloval sám Oganesjan právě kvůli Kůrkovým výkřikům o tom, jak je všechno lež a jak si celou kauzu YouTuber prostě a dobře vymyslel.
Oganesjan argumentuje, že vzhledem k odsouzení Kůrky není možné, aby informace, které o něm zveřejnil, byly nepravdivé. Zároveň dodává, že jelikož Kůrku na Instagramu sleduje nějakých 100 tisíc lidí, má přeci jen o něco větší dosah než běžný výkřik někde na Facebooku.
YouTuber se odkazuje na zákon o ochranu osobnosti a požaduje od Kůrky omluvu na všech platformách a odškodnění 100 tisíc korun.
Kůrka nicméně dál trvá na tom, že je nevinný a všechno byl jen mediální lynč. Uvidíme, komu dá soud za pravdu tentokrát.