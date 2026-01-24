Odškodné 17 mld. za Diag Human je skandál, míní Babiš, Stanjura pochybení odmítl
24. 1. 2026 – 6:13 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Exministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) podle premiéra koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů Andreje Babiše (ANO) nekonal v kauze společnosti Diag Human a asi ani nejednal v zájmu České republiky.
Že může vzniknout vůči státu pohledávka ve výši 17 miliard korun, považuje předseda vlády za skandál, za který by měli někoho zavřít. Uvedl to na odpolední tiskové konferenci po dnešním jednání vládní rady pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Stanjura uvedl, že pro úspěch státu v kauze dělal maximum.
Babiš uvedl, že případem se zabývala i jeho předchozí vláda. "My jsme ochránili majetek České republiky, když jsme byli ve vládě, tak pravidelně o tom dával zprávu ministr zdravotnictví. No a pan bývalý ministr Stanjura v tom neudělal asi vůbec nic. A asi ani nejednal v zájmu České republiky, se můžu domnívat, protože, proč by vlastně přijal na jednání pana (exministra financí Miroslava) Kalouska s jeho kámošem (Josefem) Šťávou, který za tím stojí," uvedl Babiš s tím, že nyní mají platit daňoví poplatníci. "Ministerstvo i já osobně jsme v této věci dělali maximum pro to, aby stát neprohrál," reagoval večer Stanjura v textové zprávě pro Českou televizi (ČT).
Premiér reagoval na informaci serveru HlídacíPes.org, podle které firma Diag Human česko-švýcarského podnikatele Josefa Šťávy zahájila právní kroky vůči České republice, kterými chce vymáhat odškodné kolem 17 miliard korun za zmařenou investici. To má Česko firmě zaplatit podle rozhodčího nálezu z roku 2008. Zaměřila se přitom na dvě zahraniční společnosti, v nichž má podíl energetický podnik ČEZ. Jakou formu aktuální opatření Diag Human mají, ale zatím není jasné, účty ČEZ obstavené nejsou. Vyplývá to z vyjádření ministerstva zdravotnictví a společnosti ČEZ.
"Ministerstvo zdravotnictví má v současné době informace o tom, že Diag Human činí v Lucembursku právní kroky týkající se výkonu rozhodčího nálezu vydaného v roce 2008," řekla dnes ČTK mluvčí úřadu Naďa Chattová. Bližší informace ale podle ní ministerstvo vzhledem na pokračující řízení nemůže podávat. Kroky vůči firmám ČEZ potvrdil rovněž mluvčí energetické společnosti Ladislav Kříž.
"Připouštíme, že lucemburské majetkové účasti ČEZ obdržely oznámení, které souvisí s výkonem rozhodčího nálezu v kauze Diag Human," sdělil ČTK Kříž. Zároveň vysvětlil, že jde o 55 procent akcií, které ČEZ předloni koupil, aby získal podíl v českém provozovateli plynárenské infrastruktury GasNet. "Účty však obstaveny nejsou a fungování firmy GasNet není nijak dotčeno," zdůraznil Kříž.
Kauza Diag Human začala v roce 1991, kdy ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo soutěž na zpracování krevní plazmy. Předběžně se dohodlo se společnostmi Novo Nordisk a Conneco, ze které se později stala firma Diag Human. V roce 1992 tehdejší ministr Martin Bojar společnosti Novo Nordisk sdělil, že výběrové řízení nevyhrála a v dopise od ministerstva zdravotnictví pro firmu Novo Nordisk zazněly pochybnosti o solidnosti Conneca. Šťáva se od té doby s Českem soudí.
Podle serveru HlídacíPes.org právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda už vloni na podzim tvrdil, že cesta k exekucím je otevřena. Odkazoval přitom na verdikt londýnského soudu, který loni potvrdil nárok podnikatelé Šťávy.