Odposlouchává vás telefon či televize? Jedna společnost se tím chlubí...
24. 1. 2026 – 11:18 | Zpravodajství | Alex Vávra
Máme pocit, že nás technologie poslouchají, a dlouho jsme si říkali, že je to jen paranoia. Nové úniky, marketingové prezentace i svědectví bývalých zpravodajců ale ukazují, že realita digitálního sledování může být mnohem temnější, než jsme si chtěli připustit.
Konspirační teoretici světa mohou na chvíli sundat alobalové čepičky a poklonit se. Myšlenka, že nás naše zařízení poslouchají, byla dlouhé roky zesměšňována, přestože téměř každý zná situaci, kdy si o něčem povídal a vzápětí se mu na telefonu či počítači objevila reklama přesně na dané téma. Obecně se tvrdilo, že firmy odposlouchávat nepotřebují, protože už tak disponují obrovským množstvím dat, z nichž dokážou velmi přesně odhadnout naše chování, preference i budoucí nákupy.
Jenže to, že technologické a reklamní firmy nemusejí poslouchat naše rozhovory, ještě neznamená, že se o to nikdo nepokouší. Poslední měsíce přinesly sérii znepokojivých informací, které ukazují, že hranice soukromí je v digitálním světě mnohem křehčí, než jsme si ochotni připustit.
Telefony, televize a reklama, která slyší
Technologický web 404 Media zveřejnil informace o prezentaci společnosti Cox Media Group, která se chlubila softwarem schopným cílit reklamu na základě toho, co lidé říkají v blízkosti mikrofonů svých zařízení. Podle materiálů má technologie využívat hlasová data zachycená mikrofony, přičemž není jasné, zda jde o chytré telefony, televize nebo reproduktory. Prezentace otevřeně mluvila o síle hlasu a mikrofonů našich zařízení a naznačovala, že běžné každodenní rozhovory mohou být zdrojem cenných marketingových informací.
Ačkoliv není potvrzeno, že by tato technologie byla skutečně masově nasazena, samotná existence podobných nástrojů znovu otevřela debatu o tom, nakolik jsme sledováni. Společnost mezi své partnery uváděla jména jako Facebook, Google nebo Amazon, což vyvolalo další vlnu obav. Tyto firmy sice popřely, že by se na podobném odposlouchávání podílely, nicméně Google po zveřejnění informací Cox Media Group odstranil ze svého partnerského programu a Meta oznámila interní prověřování možného porušení podmínek.
Celý problém navíc posiluje psychologický efekt známý jako frekvenční iluze. Jakmile si něčeho všimneme nebo o tom mluvíme, máme pocit, že se to najednou objevuje všude kolem nás. Ve skutečnosti může jít o kombinaci extrémně přesného cílení reklamy a našeho vlastního selektivního vnímání.
Zpravodajské služby a technologie bez iluzí
Do celé debaty přilil olej do ohně i bývalý pracovník CIA John Kiriakou, který v podcastu moderátora Stevena Bartletta otevřeně mluvil o schopnostech tajných služeb. Podle něj nejsou naše zařízení bezpečná a zranitelná nejsou jen vůči americkým agenturám, ale i vůči zpravodajským službám po celém světě. Uvedl, že už před desítkami let existovaly technologie umožňující proměnit chytré televize v odposlouchávací zařízení, a to dokonce i ve vypnutém stavu.
Ještě děsivější jsou tvrzení o schopnosti vzdáleně ovládnout systémy moderních automobilů. Podle Kiriakoua může být palubní počítač auta zneužit k fatálním nehodám, což připomíná odhalení dokumentů známých jako Vault 7, které v minulosti zveřejnil WikiLeaks. Ty ukázaly, jak rozsáhlé nástroje pro digitální špionáž americká rozvědka vyvíjela.
Výrobci zařízení se brání tím, že operační systémy obsahují indikátory upozorňující na aktivní mikrofon či kameru a že uživatelé mají možnost tato oprávnění vypnout. To však platí především pro telefony, zatímco u jiných zařízení zůstává ochrana více otázkou důvěry než technické jistoty.
A právě důvěra je dnes tím největším problémem. Reklamní průmysl už experimentoval dokonce s metodami, které se snažily ovlivňovat obsah snů, aby do nich dostal značky a produkty. V takovém kontextu působí představa naprostého soukromí spíš jako nostalgická vzpomínka. Budoucnost digitálního světa se rýsuje jako dokonale personalizovaný, precizně cílený a velmi nepříjemný scénář, ze kterého není jednoduché se odhlásit.