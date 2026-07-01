Odjíždíte na dovolenou? Udělejte s květinami jedinou věc a vydrží bez zalévání až dva týdny
1. 7. 2026 – 18:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Před odjezdem na dovolenou řeší stejný problém téměř každý pěstitel. Kdo zalije květiny, když nikdo není doma? Existuje ale jednoduchý trik, který využívá obyčejnou láhev s vodou a kousek bavlněné látky. Rostlinám dokáže zajistit vláhu i na dva týdny, aniž byste museli prosit sousedy o pomoc.
Ne každému se chce investovat do drahých samozavlažovacích květináčů. Přitom řešení možná máte doma. Stačí plastová láhev naplněná vodou a bavlněná šňůrka nebo pruh nastříhaný ze starého bavlněného trička
Obyčejná láhev nahradí samozavlažovací systém
Princip je překvapivě jednoduchý. Bavlna funguje jako knot, který postupně nasává vodu z lahve a přivádí ji ke kořenům. Zemina si bere jen tolik vláhy, kolik skutečně potřebuje. Díky tomu zůstává půda přiměřeně vlhká, aniž by docházelo k přelití.
Tento způsob se hodí především pro běžné pokojové a balkonové rostliny, například muškáty, bazalku, fíkusy nebo kapradiny.
Jak samozavlažovací knot připravit
Nejdůležitější je použít přírodní materiál. Nylon ani polyester vodu téměř nenasávají, proto nefungují.
Postup je jednoduchý:
- bavlněnou šňůrku nebo pruh látky nejprve důkladně namočte,
- jeden konec zasuňte asi pět centimetrů hluboko do zeminy ke kořenům,
- druhý konec ponořte do láhve s vodou,
- láhev postavte o něco výše než květináč, aby voda mohla samovolně stékat.
Vyplatí se systém vyzkoušet alespoň dva dny před odjezdem. Budete mít jistotu, že vše funguje správně.
Jeden detail rozhodne, jestli rostliny přežijí
Mnoho lidí se soustředí hlavně na zalévání, ale zapomíná na slunce. Právě přímé letní paprsky dokážou vodu z květináče odpařit mnohem rychleji než samotná spotřeba rostliny.
Před odjezdem proto květiny přesuňte do polostínu nebo alespoň na místo chráněné před odpoledním sluncem. Tím výrazně prodloužíte dobu, po kterou voda v láhvi vydrží.
Co dělat s pokojovými rostlinami
Pokud máte květiny uvnitř bytu, existuje ještě jedna možnost. Květináče lze postavit na podnos s dobře namočenou savou podložkou nebo silnou bavlněnou utěrkou. Ta bude postupně uvolňovat vlhkost ke dnu květináče. Někteří zahrádkáři používají také dětskou plenku, která díky savému gelu dokáže vodu zadržet několik dní.
Na které rostliny se trik nehodí
Samozavlažovací knot není vhodný pro všechny druhy. Sukulenty a kaktusy dlouhodobě vlhkou půdu nesnášejí. U nich je lepší před odjezdem jednorázově zalít substrát a rostliny přemístit na světlejší, ale chladnější místo bez přímého poledního slunce.