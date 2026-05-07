Odevzdali byste řidičák? Vláda přesvědčuje seniory, aby neřídili. Za odměnu nabízí slevu na pohřeb
7. 5. 2026 – 8:38 | Magazín | Jiří Rilke
Na dálném východě se vláda rozhodla k zajímavému experimentu: Snaží se dostat seniory zpoza volantu nikoliv zákazem, ale pozitivní motivací.
Věk a řízení bude, ať chceme, nebo ne, čím dál tím větší a častější téma. Západní populace totiž stárne, což není nějaký vágní pocit, ale naprosto jasný demografický fakt. A to znamená, že zkrátka roste i průměrný věk řidičů.
Jenže, opět bez možnosti s tím cokoliv udělat, od určitého věku se zkrátka reakční doba prodlužuje, rozhodovací schopnosti zhoršují a zkrátka a dobře nastane čas pověsit klíčky na hřebík.
Problém je, že ne každý senior dovede tento čas sám rozpoznat a pro mnohé by se přestat řídit rovnalo ztrátě svobody a soběstačnosti. Přístup různých vlád se ve světě diametrálně různí: U nás zůstává zodpovědnost především na lékaři, k němuž musí každý senior po dosažení 70 let věku. Jakmile doktor uzná, že důchodce může řídit, věk nehraje roli.
To naopak v Peru vstoupil nedávno v platnost bezprecedentní zákaz: Jakmile vám je 80 let nebo víc, prostě odevzdáte řidičák a basta. Bez výjimek, bez diskuzí.
A ještě kurióznější, ale, zdá se, velmi dobře funkční způsob, zkouší v Japonsku.
Seniorům tam totiž řidičáky nikdo a priori nezabavuje, když se ale rozhodnou ho odevzdat sami, dostanou celou řadu odměn. Jak už si před lety všiml deník The Guardian, iniciativa začala v prefektuře Aiči, kde policie navázala spolupráci s řetězcem restaurací Sugakiya a senioři, kteří se vzdají řidičáku, dostanou doživotní slevu na nudlovou polévku ramen.
Nejedná se o jedinou odměnu: Jinde se zase výměnou za řidičský průkaz fasují certifikáty „zasloužilého řidiče“, tedy dokumentu, který má namísto prohlášení seniora za nebezpečí na silnici s úctou naznačovat, že jste si zkrátka odřídili svoje a máte nárok na klid. Taková kartička v Japonsku nejenže zastupuje občanku, ale vážou se k ní slevy třeba na lázeňskou péči, na jízdné, na taxi služby, na kadeřnictví, do drogerie, do lékárny a podobně.
Již na hranici s černou komedií pak působí iniciativa pohřební služby taktéž z prefektury Aiči, která v ve spolupráci s místní policí nabízí seniorům, kteří odevzdají řidičák, 15% slevu. Ano, na pohřeb. A pozor, nemusí být jen jejich vlastní – slevu lze aplikovat i na rodinné příslušníky. A to se vyplatí.
Jenže žerty stranou, v Japonsku se kvůli výrazně stárnoucí populaci zkrátka jedná o palčivý problém. A byť se nad navrženým řešením chce nejdřív kroutit hlavou, pohled do statistik ukazuje fascinující výsledky.
Jak upozorňuje datový a analytický portál Nippon.com, počty dobrovolně odevzdaných průkazů začaly strmě růst a svého absolutního vrcholu dosáhly v rekordním roce 2019.
Během jediného roku tehdy úřadům odevzdalo řidičák neuvěřitelných 601 tisíc Japonců (z toho 350 tisíc byli senioři starší 75 let). Celkově se tak za uplynulou dekádu vzdaly volantu miliony starších obyvatel. Ačkoliv podle aktuálních dat agentury Xinhua z uplynulého roku tempo mírně opadlo a ročně se dnes vzdá řízení "jen" zhruba 260 tisíc seniorů, z globálního hlediska jde o obrovský úspěch.