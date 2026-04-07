Oddaná až za hrob? Manželka brání nevěrného Langmajera: "Stačí se nadechnout a popřát štěstí"
7. 4. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Vášně se ještě neuklidnily a fanoušci nemíní jen tak zapomenout na hercovy vztahové eskapády. Komentářů už bylo tolik, že se do věci vložila i manželka.
Pro řadu z nás je podvod, zrada, nevěra něco naprosto nepřekročitelného. Jakmile jeden z partnerů podvede, je zkrátka po vztahu, a přes to nejede vlak. Nejde to jinak: Při každém dotyku či pohledu v hlavě automaticky vyskakuje představa, jak si partner užívá s jinou, láska je pryč a dříve milovaný člověk se nám už jen hnusí.
Existují ale výjimky, které mají dost velké srdce na to, aby partnerovy odpustily. Zda se jedná o exemplární příklad nebetyčné lásky, nebo spíš jen naivitu, protože kdo podvedl jednou, podvede znovu, už se každý musí rozhodnout sám.
Faktem však zůstává, že se právě do této skupiny řadí Lucie Langmajerová, manželka herce Lukáše Langmajera, který má čerstvě za sebou divoká vztahová prostná: Manželku nejdřív zradil s modelkou Jitkou Boho, s kterou vysílal do světa ostentativně zamilované zprávy snad každý den, aby se s ní pak stejně rychle zase rozešel a vrátil se k ženě. A ta ho neměla problém vzít zpátky.
Langmajer je nicméně veřejně známá osoba a musí zkrátka počítat s tím, že jeho život budou probírat fanoušci a pozorovatelé na internetu. K tématu opětovného spojení páru je tak všude možně v diskuzích a komentářových sekcích často k přečtení docela ostrá kritika.
Nakonec se neudržela sama Lucie Langmajerová a na Instagramu zveřejnila reakci: „V poslední době čtu spoustu názorů na můj/náš život. Jenže nikdo z vás nezná můj/náš příběh... To, co vidíte na fotkách nebo si přečtete v komentářích či bulváru, je jen malý kousek. A často ani ne pravdivý,“ hlásí odhodlaně.
„Ne všechno je tak, jak se o tom mluví. A ne všechno, co se říká, je pravda. Některé příběhy prostě nejdou pochopit zvenku… někdy stačí málo: Přestat za každou cenu někoho soudit... a jen se nadechnout a popřát štěstí,“ dodává.
Reakce na její prohlášení pak byly zhruba stejně protichůdné jako na celou nevěrnou eskapádu. Najdou se samozřejmě fanoušci, kteří věří její lásce a nabádají, ať si od nikoho nenechá do ničeho mluvit. Stejně tak je ale slyšet spousta hlasů, které hercovo chování odmítají považovat za „příběh, který nejde pochopit zvenku“.
„Na to nemusíme mít vysokou školu, abychom pochopili, jak to bylo. Váš muž je záletník a vy mu dokola odpouštíte. Odnesou to vaše děti, ale vlastně to je úplně jinak,“ píše jeden z komentujících kousavě.
„Všichni prostě víme (aniž bychom chtěli), že vás manžel opustil kvůli jiné, a když to s tou jinou nevyšlo, vrátil se zase k vám. Veřejnost ví i to, že to nebylo poprvé. Možná byste měla popřemýšlet, jestli vám takové veřejné ponižování za to stojí,“ dodává další.
„Je to Váš život a jen Váš, nikdo nemá právo posuzovat, co je správné a jak by to mělo být. Jste silná žena a máma,“ brání naopak Luciino rozhodnutí jiný komentář.
View this post on Instagram